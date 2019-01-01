Мейвезер нокаутировал японца Теншина Насукаву: видео

В главном событии шоу Rizin 14 легендарный американец Флойд Мейвезер младший и кикбоксер из Японии Теншин Насукава провели трехраундовый выставочный поединок по правилам бокса. Американец легко нокаутировал своего соперника.

Мейвезер боксировал первым номером, используя преимущество в антропометрии. Действовал агрессивно, однако и рассудительно.

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Буквально первая акцентированная атака Мейвезера завершилась нокдауном. Насукава продолжил бой, но было очевидно, что парень был сломлен ментально. Хук по корпусу, хук в голову и он вновь оказался на канвасе.

Третий раз в нокдаун Мейвезер отправил японца левым хуком в голову. На этом бой и завершился.

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