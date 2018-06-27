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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Мексика – Швеция: видео голов и моментов матча Чемпионата мира

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Мексика - Швеция видео голов матча ЧМ-2018
Мексика - Швеция видео голов матча ЧМ-2018

Сборные Мексики и Швеции голов в первом тайме не забивали. Все отложили на второй тайм.

Первый гол в матче забили игроки сборной Швеции. "Сине-желтые" провели атаку по всей ширине поля, а уже в штрафной мяч отскочил к Аугустинссону, который с угла вратарской и пробил. Очоа мяч задел, но от его рук тот залетел в ворота.

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Второй гол шведы в ворота мексиканцев забили с пенальти. Назначили его за фол Морено. Удар с 11-метровой отметки четко реализовал Гранквист.

Третий гол в ворота Мексики – "заслуга" самых мексиканцев. Альварес неудачно пытался выбить мяч из-под ног соперника, но именно от его руки мяч и залетел в ворота.

 

Теги: Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018 ЧМ 2018 – видео голов матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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