Мексиканский клуб не может найти Диего Марадону, который тайно исчез

Легендарный футболист Диего Марадона, ныне возглавляющий клуб второго мексиканского дивизиона "Дорадос", не явился на работу перед стартом сезона и не выходит на связь с руководством клуба.

У руководства "Дорадоса" нет никакой информации о местонахождении Марадоны. Предполагают, что Диего уехал в Аргентину, но в какой город неизвестно.

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Стоит отметить, что агент и адвокат Матиас Морли, который представляет интересы Диего Марадоны, сообщил, что его клиент продолжит работу в клубе.

Диего Марадона останется в "Дорадосе" и будет работать в клубе весь предстоящий сезон. После стандартного медицинского осмотра в Аргентине он вернется к работе,

– написал Морли на своей странице в Twitter.

Напомним, в конце декабря появилась информация, что Марадона уже несколько дней не появляется в расположении клуба. 26 декабря аргентинский специалист вместе с "Дорадосом" должен был приступить к предсезонной подготовке. Однако Диего до сих пор так и не явился в расположение клуба, а тренировочным процессом в команде руководит специалист по физподготовке.

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