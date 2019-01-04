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      Мексиканский клуб не может найти Диего Марадону, который тайно исчез

      28 Читати новину українською
      Диего Марадона
      Диего Марадона

      Легендарный футболист Диего Марадона, ныне возглавляющий клуб второго мексиканского дивизиона "Дорадос", не явился на работу перед стартом сезона и не выходит на связь с руководством клуба.

      У руководства "Дорадоса" нет никакой информации о местонахождении Марадоны. Предполагают, что Диего уехал в Аргентину, но в какой город неизвестно.

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      Стоит отметить, что агент и адвокат Матиас Морли, который представляет интересы Диего Марадоны, сообщил, что его клиент продолжит работу в клубе.

      Диего Марадона останется в "Дорадосе" и будет работать в клубе весь предстоящий сезон. После стандартного медицинского осмотра в Аргентине он вернется к работе,
      – написал Морли на своей странице в Twitter.

      Напомним, в конце декабря появилась информация, что Марадона уже несколько дней не появляется в расположении клуба. 26 декабря аргентинский специалист вместе с "Дорадосом" должен был приступить к предсезонной подготовке. Однако Диего до сих пор так и не явился в расположение клуба, а тренировочным процессом в команде руководит специалист по физподготовке.

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      Теги: Спорт Футбол Диего Марадона
      Источник: 24 Канал
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