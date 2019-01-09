Мексиканское приключение: как олигарх с депутатами попал в казусную историю во время отпуска

В Мексике задержали российского бизнесмена, который несколько лет назад перебрался в Украину – Павла Фукса. Что интересно, вместе с миллиардером на борту находились депутаты – Виталий Хомутынник из "Видродження" и Андрей Иванчук из "Народного фронта". Эксперты говорят, что Павел Фукс вдохновенно скупает активы ближнего окружения Януковича.

Еще несколько лет назад Павел Фукс успешно строил небоскребы в Москве и планировал возвести российский Трамп-тауэр. За вклад в российскую экономику бизнесмен, известный радикальными методами управления, даже получил благодарность от Путина.

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И вдруг он бросает все и возвращается на родину в Украину. По словам нардепа Сергея Лещенко, у Фукса возникли проблемы с местным криминалитетом, поэтому он был вынужден бежать в Украину.



Павел Фукс

Всего лишь три года в Украине, а он уже входит в списки украинцев с самыми толстыми кошельками. И это не удивительно. Например, за каждую нашу с вами поездку в метро часть денег капает в карман именно российского предпринимателя.

Это именно ему киевское метро должно заплатить почти два миллиарда гривен за сделку с поставкой вагона по завышенной цене,

– ответил журналистов-расследователей Дмитрий Гнап.

Но это не главный актив миллиардера, в последнее время он вдохновенно скупает украинские активы. Преимущественно бывшую собственность так называемой "Семьи" – окружения Януковича. В частности, газовый и угольный бизнес.

Фукс называет приобретенное интересными инвестициями. И они таки интересные, и вот почему – чтобы не светиться, окружение действующего президента регистрирует на этого российского бизнесмена активы, которые некогда принадлежали предшественникам, пока те скрываются в России, говорит Сергей Лещенко.

У действующей власти, у Петра Порошенко есть система своих смотрящих. Люди, которые не имеют достаточно для этого денег, вдруг получают огромные активы под свой контроль. Причем эти активы могут быть конфискованы,

– отметил нардеп от БПП.

То, что Фукс наведывается в Администрацию Президента Порошенко, заметил журналист программы "Радио Свободы" Михаил Ткач еще год назад. Бизнесмен встречался с близким к главе государства депутатом Александром Грановским.

Проложить тропу в высокие кабинеты помогли давние друзья с малой родины Фукса – Харькова. Их много и они влиятельны. В частности, Геннадий Кернес. Вот это старые друзья на совместном фото, где он так тепло обнимает жену Фукса.



Кернес обнимает жену Фукса

А министр внутренних дел Арсен Аваков признается, что с Фуксом знаком еще с юности. И вот вдруг бизнесмен заинтересовал американских правоохранителей. По информации источников журналистки Натальи Седлецкой, 7 января на Рождество его задержали в Мексике. Так как он является персоной нон-грата в США.

Журналистка Татьяна Николаенко предполагает, что причина еще абсурднее. Мол, в свое время Фукс заплатил американским лоббистам, чтобы получить билет на инаугурацию Трампа. Условие выполнили, но сидел бизнесмен так далеко, что даже не разглядел американского президента. Разозлился так, что пообещал разобраться с лоббистами методами, распространенными что в России, в Харькове в 90-х. Американец испугался так, что обратился к правоохранителям.

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Пикантности истории в Мексике добавляет и то, что Фукс прилетел туда одним чартерным бортом с двумя влиятельными нардепами – Андреем Иванчуком, одним из руководителей "Народного Фронта" и Виталием Хомутынником, сопредседателем фракции "Видродження".

Депутатов отпустили, а вот к Фуксу действительно "были вопросы". Но через некоторое время, как объяснили в МИД, их решили. Через двое суток сам миллиардер передал с Мексиканского пляжа "своеобразный" привет тем, кто наблюдал за его мексиканским приключением.