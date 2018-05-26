Мексику всколыхнула серия жестоких убийств: более 60 погибших (18+)

Волна жутких убийств прошла в мексиканском штате Гуанахуато – в различных его муниципалитетах убито как минимум 62 человека

Об этом сообщает Periodico Correo.

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В портале отмечается, что в большинстве убийств убийцы оставляли рядом с телами жертв так называемые "наркопослания" с угрозами конкурентам. Известно, что штат Гуанахуато является предметом спора нескольких наркокартелей за контроль над территорией.

Мексику всколыхнула серия жестоких убийств

Самым громким за последние дни стало выявление 25 мая 11 убитых на улицы города Саламанка. Тела восьми жертв были расчленены и упакованы в черные пластиковые пакеты.

Мексику всколыхнула серия жестоких убийств

Также информируется об убийстве десяти людей в среду, 23 мая, и четверг в городе Селайя. Пять жертв были застрелены в ресторане во время обеда, вместе с хозяином заведения. Четверо были застрелены в городе Ирапуато в ночь на четверг, 24 мая.