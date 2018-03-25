Мел Гибсон снимает фильм о продолжении истории Иисуса Христа
Известный актер Мел Гибсон работает на продолжением фильма "Страсти Христовы". Рабочее название – "Воскресение".
О сюжете известно немного. Точно можно сказать лишь, что он будет посвящен трем дням, которые отделяют распятие Иисуса от его воскресения.
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На съемках фильма "Страсти Христовы"
Актер Джим Кэвизел, который вновь сыграет роль Иисуса, рассказал в интервью, что новый фильм обязательно шокирует аудиторию. По словам актера, это будет самый большой фильм в истории.
Стоит добавить, что последний фильм Мела Гибсона "По соображениям совести" получил две статуэтки премии "Оскар".
Смотрите трейлер к фильму "Страсти Христовы"
Напомним, фильм "Страсти Христовы" Мел Гибсон снял в 2004 году. Картина собрала 612 миллионов долларов в мировом прокате с бюджетом в 30 млн. В фильме рассказывается история распятия Иисуса Христа.
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