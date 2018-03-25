13:08
25 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
3°C -14°C
  • понедельник
    4°C -6°C
  • вторник
    5°C -3°C
  • среда
    0°C -7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НОВОСТИ РОССИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Веселая жизнь россиян. Собчак получила от Навального
Вєсті Кремля
22:10, 24 марта
Вести.UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко с того света.
Вєсті.UA
18:37, 24 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Магия виниловых пластинок
Згадати все
01:27, 23 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НОВОСТИ РОССИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Мел Гибсон снимает фильм о продолжении истории Иисуса Христа

101 Читати новину українською
Мел Гібсон знімає продовження фільму
Мел Гібсон знімає продовження фільму "Страсті Христові" / Фото з відкритих джерел

Известный актер Мел Гибсон работает на продолжением фильма "Страсти Христовы". Рабочее название – "Воскресение".

О сюжете известно немного. Точно можно сказать лишь, что он будет посвящен трем дням, которые отделяют распятие Иисуса от его воскресения.

Читай также: Харрисон Форд снова сыграет в фильме о приключениях Индианы Джонса

На съемках фильма "Страсти Христовы"

Актер Джим Кэвизел, который вновь сыграет роль Иисуса, рассказал в интервью, что новый фильм обязательно шокирует аудиторию. По словам актера, это будет самый большой фильм в истории.

Стоит добавить, что последний фильм Мела Гибсона "По соображениям совести" получил две статуэтки премии "Оскар".

Смотрите трейлер к фильму "Страсти Христовы"

Напомним, фильм "Страсти Христовы" Мел Гибсон снял в 2004 году. Картина собрала 612 миллионов долларов в мировом прокате с бюджетом в 30 млн. В фильме рассказывается история распятия Иисуса Христа.

Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук