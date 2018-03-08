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Мелания Трамп и жена израильского политика появились в платьях одного цвета: фото

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Курьезная встреча Мелании Трамп с израильской делегацией
Курьезная встреча Мелании Трамп с израильской делегацией

Первая леди США Мелания Трамп, которая славится своим безупречным стилем, встретила иностранных гостей Белого дома в пальто, которое по цвету едва отличалось от наряда жены израильского политика.

Как известно, с официальным визитом в США прибыл премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. С высокопоставленным чиновником Белый дом посетила его жена Сара. Гостей торжественно встретили президент Дональд Трамп и первая леди Мелания.

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Однако официальный прием отличился курьезной ситуацией: две женщины пришли в одежде голубого цвета, которая несколько отличались оттенком. Для знаковой поездки Сара Нетаньяху надела светло-голубое платье. В то же время Мелания Трамп появилась в стильном пальто от бренда Max Mara. Образ первая леди США дополнила туфлями Christian Louboutin, подобранным в тон одежды.

Получила удовольствие от встречи с Сарой Нетаньяху во время обеда, где мы обсудили, как можно защитить детей и достичь мира,
— отметила Мелания Трамп.

Теги: LifeStyle Мода Меланья Трамп Новости США Новости Израиля
Источник: 24 Канал
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