Мелания Трамп очаровала стильным образом на официальном приеме: фото

После громких ссор, супруги Трампов организовали в Белом доме официальный прием. Одежду подбирали символично, поскольку в США в эти дни празднуют День святого Патрика. Поэтому первая леди была в зеленом платье, а Дональд Трамп – с травяным украшением на пиджаке.

Как известно, Дональд и Мелания Трамп переживают не лучшие времена. Президент США даже заявил, что его жена может покинуть Белый дом. Такое заявление не только всколыхнуло общество и СМИ, но и породило слухи о возможном разводе.

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Однако, как и полагается по традиции, Мелания Трамп под руку с главой США появились на официальном приеме, демонстрируя счастье и семейную идиллию. Супруги встретили в резиденции премьер-министра Ирландии Лео Варадкари.

Для мероприятия первая леди надела роскошное платье от Brandon Maxwell, которая подчеркнула изящные формы Мелании Трамп. По информации СМИ, стоимость брендовой одежды достигает 1,5 тысячи долларов. Образ она дополнила туфлями на каблуках. Мелания Трамп элегантно уложила волосы и сделала стильный макияж с акцентом на глаза.



Семейная идиллия семьи Трампов