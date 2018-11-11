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      Мелания Трамп оделась не по погоде во Франции: фотофакт

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      Мелания Трамп и Бриджит Макрон
      Мелания Трамп и Бриджит Макрон / habaricloud.today

      Президент США Дональд Трамп в сопровождении своей очаровательной жены Мелании прилетел во Францию. Там чета примет участие в мероприятиях, посвященных 100-летию Первой мировой войны.

      Высокопоставленных гостей в Париже встретил глава Франции Эммануэль Макрон и первая леди Бриджит. Запланирована встреча состоялась в Елисейском дворце.

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      Однако не успели супруги Трампы засветиться на ожидаемых событиях, как попали в курьезную ситуацию. Из роскошного авто Мелания Трамп вышла в наряде, который не соответствовал погодным условиям. Первая леди США показала изысканное осеннее пальто от Bottega Veneta с ремешком на поясе и широкими рукавами. К нему Мелания подобрала кожаные перчатки, которые и привлекли внимание к ее образу. Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха в Париже достигала 12 градусов тепла. Поэтому можно себе только представить, на какие жертвы идет первая леди, чтобы выглядеть безупречно.

      Стоит отметить, что во время визита во Францию Мелания отказалась от традиционной укладки волос. Зато она продемонстрировала элегантную прическу. А вот обувь первая леди выбрала в своем стиле: туфли-лодочки от Christian Louboutin завершили ее look.

       

       

       

       

      Бриджит Макрон, которая встречала гостей возле Елисейского дворца, не попала в курьезную ситуацию. К Дональду и Мелании Трамп она вышла в синем костюме с золотыми пуговицами и обуви на каблуках, подобранной в тон наряду. Гостеприимная Бриджит провела экскурсию для первой леди США, что сумели снять на камеру журналисты.

       

       

       

      Теги: LifeStyle Новости Франции Дональд Трамп Меланья Трамп
      Источник: 24 Канал
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