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Мелания Трамп ошеломила стильным нарядом на Пасхальном празднике: фото

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Первая леди США Мелания Трамп в очередной раз подтвердила, что она имеет невероятное чувство стиля. Так, во время традиционных празднеств в Белом доме супруга Президента поразила всех изящным элегантным образом.

Каждый выход Мелании Трамп вызывает фурор, поскольку первая леди подтверждает, что классические вещи могут выглядеть роскошно и современно. Поэтому в американских СМИ жену Президента США уже назвали "иконой стиля".

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Новый выход на светское мероприятие не стал исключением. Мелания Трамп, которая совместно с мужем провела ежегодное пасхальное мероприятие, надела бледно-голубое пальто с поясом. Первая леди дополнила образ черными приталенными брюками и свитером. Обула жена Дональда Трампа ботинки на каблуках. Волшебный макияж и распущенные волосы подходили Мелании.

Как известно, традиционное мероприятие проводят с 1878 года. Первая леди организовала празднование во дворе Белого дома, где активисты и помощники Президента расставили везде пасхальные декорации. Почти 21 тысяча детей и родителей пришли принять участие в развлечениях. Кроме тематических игр, в частности, катания яиц, Мелания Трамп предложила маленьким гостям послушать сказку в ее декламировании под названием "Ты".

"Была рада видеть всех, кто посетил Белый дом на EggRoll2018", – прокомментировала Мелания Трамп, поблагодарив людей за помощь в организации.

Теги: LifeStyle Фотоновости Новости США Меланья Трамп
Источник: 24 Канал
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