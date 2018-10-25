Мелания Трамп появилась на официальную встречу в приталенном платье: эффектные фото

Роскошная Мелания Трамп, которая когда-то покоряла мир моды, продолжает щеголять стройной фигурой. Первая леди США засветилась на официальной встрече в Белом доме в приталенном платье.

Мелания Трамп в очередной раз утвердила негласный статус "иконы стиля". Жена президента США поддержала своего мужа на официальной встрече в стильном платье от Ralph Lauren. К наряду первая леди подобрала туфли на каблуках цвета фуксии, которые гармонично дополнили ее образ. Мелания Трамп осталась верна своему стилю: она сделала идеальную укладку и подвела глаза черным карандашом.

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Стоит отметить, что официальное событие состоялось в Белом доме. Там 24 октября Дональд Трамп выступил с речью об опиоидном кризисе и подписал закон по усилению борьбы с ним. Первая леди зашла в комнату с крайне серьезным выражением лица, однако когда ее муж проявил нежность – поцеловал и галантно проводил к зрителям – она счастливо улыбнулась.

Дональд Трамп был не единственным, кто выступил с речью. Важность проблемы подчеркнула и Мелания Трамп. Первая леди осудила намерения запугать чиновников демократической партии, которым присылали пакеты с взрывчаткой.

Мы не можем терпеть эти трусливые нападения, и я осуждаю тех, кто выбирает насилие,

– заявила Мелания Трамп.