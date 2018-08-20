Мелания Трамп показала будничный наряд с кроссовками: эффектные фото

Очаровательная первая леди США Мелания Трамп не всегда носит обувь на каблуках. В Нью-Джерси она засветилась в повседневной одежде и кроссовках.

Первая леди США за время президентства Дональда Трампа стала своеобразным эталоном стиля. Очаровательная Мелания всегда демонстрирует изысканность и яркие образы, дополняя их обувью на каблуках. Однако не всегда жена главы Белого дома обувает любимые туфли от Christian Louboutin.

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Первая леди выглядела очень эффектно в удобной одежде, когда вернулась в Вашингтон после 10-дневного семейного отдыха. Мелания Трамп вышла из частного самолета в белых приталенных брюках, зеленой водолазке и белых кроссовках. Стильные очки завершили ее look. В то же время Дональд Трамп надел свой традиционный костюм с рубашкой и красным галстуком, а 12-летний Бэррон – белое поло, коричневые брюки и кроссовки.

Допис, поширений Melania Trump (@elegant_melania) 19 Сер 2018 р. о 4:18 PDT

Известно, что в таком будничном наряде семья Трампов возвращалась с отдыха в собственном гольф-клубе, расположенном в Нью-Джерси. Глава Белого дома с женой и сыном провели там 10 дней.

Допис, поширений First Lady Melania Trump (@ladymelaniatrump) 19 Сер 2018 р. о 7:48 PDT

Допис, поширений First Lady Melania Trump (@ladymelaniatrump) 19 Сер 2018 р. о 7:50 PDT

Допис, поширений First Lady Melania Trump (@ladymelaniatrump) 20 Сер 2018 р. о 6:55 PDT

Допис, поширений First Lady Melania Trump (@ladymelaniatrump) 20 Сер 2018 р. о 6:58 PDT