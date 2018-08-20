21:30
20 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
27°C 16°C
  • вторник
    29°C 17°C
  • среда
    22°C 14°C
  • четверг
    22°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Щучка Путина. Вайкулистый инфантилизм
Вєсті Кремля
18:55, 18 августа
Вести.UA. Страшное пополнение Рабиновича. Ляшко VS Брэд Питт
Вєсті.UA
20:58, сегодня
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, 17 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Мелания Трамп показала будничный наряд с кроссовками: эффектные фото

196 Читати новину українською
Дональд и Мелания Трамп с сыном Бэрроном
Дональд и Мелания Трамп с сыном Бэрроном / Getty images

Очаровательная первая леди США Мелания Трамп не всегда носит обувь на каблуках. В Нью-Джерси она засветилась в повседневной одежде и кроссовках.

Первая леди США за время президентства Дональда Трампа стала своеобразным эталоном стиля. Очаровательная Мелания всегда демонстрирует изысканность и яркие образы, дополняя их обувью на каблуках. Однако не всегда жена главы Белого дома обувает любимые туфли от Christian Louboutin.

Читайте также: Он ей уже в печенке сидит, – экс-советник Белого дома об отношениях Дональда и Мелании Трамп

Первая леди выглядела очень эффектно в удобной одежде, когда вернулась в Вашингтон после 10-дневного семейного отдыха. Мелания Трамп вышла из частного самолета в белых приталенных брюках, зеленой водолазке и белых кроссовках. Стильные очки завершили ее look. В то же время Дональд Трамп надел свой традиционный костюм с рубашкой и красным галстуком, а 12-летний Бэррон – белое поло, коричневые брюки и кроссовки.

 

Известно, что в таком будничном наряде семья Трампов возвращалась с отдыха в собственном гольф-клубе, расположенном в Нью-Джерси. Глава Белого дома с женой и сыном провели там 10 дней.

 

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Новости США Меланья Трамп
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
У меня мужчина украл секс-игрушку, сел на "бляху" и поехал, – интервью с владельцем секс-шопа
сегодня, 21:01 У меня мужчина украл секс-игрушку, сел на "бляху" и поехал, – интервью с владельцем секс-шопа
Наталія Печерська
Кто такой Джефф Безос: биография и секреты успеха самого богатого человека планеты
сегодня, 20:03 Кто такой Джефф Безос: биография и секреты успеха самого богатого человека планеты
Анастасія Можаровська
Цены на квартиры в Киеве от застройщика: что предлагает рынок
сегодня, 19:03 Цены на квартиры в Киеве от застройщика: что предлагает рынок
Яніна Ткачук
Путешествия по Украине: живописные места Тернопольщины, от которых захватывает дух
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: живописные места Тернопольщины, от которых захватывает дух
Уляна Корицька
Кто купил канал "112 Украина": резонансное расследование
сегодня, 17:14 Кто купил канал "112 Украина": резонансное расследование
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Эпидемия чумы на Мадагаскаре началась раньше, чем обычно: 124 погибших
 25 октября 2017 , 12:47
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук