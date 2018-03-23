Мелания Трамп показала очаровательное фото с мужем

Первая леди США активно ведет свою Instagram-страницу, показывая элегантные образы и знаковые события в Белом доме. Так, Мелания Трамп поделилась с миром совместным фото с мужем, на котором пара счастливо улыбается в камеру.

После публичных дрязг президентская чета все чаще показывает семейную идиллию. То Дональд Трамп мило поддерживает свою жену во время поездки в штат Нью-Хемпшир, то пара счастливо улыбается, встречая в Белом доме премьер-министра Ирландии. Между тем Мелания внимательно слушает доклад мужа, который он читает в Манчестерском колледже.

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Американские СМИ сомневаются, что эта счастливая картинка, предложенная обществу, является правдивой. Так как в начале марта супруги переживали не легкие времена, а Дональд Трамп даже оскорблял первую леди в разговоре с журналистами.

Однако Мелания Трамп активно опровергает все слухи, опубликовав счастливое семейное фото с мужем. Пара позирует на балконе Белого дома на фоне заснеженного двора. Первая леди одета в стильное пальто черного цвета и кожаные рукавицы. Роскошная прическа и улыбка к лицу Мелании Трамп. Президент США, одетый в классический костюм и пальто, тоже счастливо улыбается в камеру.

Приветствие из Белого дома,

– подписала фото Мелания Трамп.

Кроме этого, первая леди показала снимок, на котором открывается невероятный вид на резиденцию Президента. Отметим, что Белый дом роскошно выглядит в снежную погоду.