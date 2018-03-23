17:33
23 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-8°C
1°C -12°C
  • суббота
    2°C -13°C
  • воскресенье
    3°C -12°C
  • понедельник
    3°C -6°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин
Вєсті Кремля
23:57, 22 марта
Вести.UA. Герой Украины и террорист Савченко. Саакашвили готовит туфли в Украину
Вєсті.UA
23:49, 22 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Магия виниловых пластинок
Згадати все
01:27, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018

Мелания Трамп показала очаровательное фото с мужем

306 Читати новину українською
Дональд и Мелания Трампы
Дональд и Мелания Трампы / Фото из открытых источников

Первая леди США активно ведет свою Instagram-страницу, показывая элегантные образы и знаковые события в Белом доме. Так, Мелания Трамп поделилась с миром совместным фото с мужем, на котором пара счастливо улыбается в камеру.

После публичных дрязг президентская чета все чаще показывает семейную идиллию. То Дональд Трамп мило поддерживает свою жену во время поездки в штат Нью-Хемпшир, то пара счастливо улыбается, встречая в Белом доме премьер-министра Ирландии. Между тем Мелания внимательно слушает доклад мужа, который он читает в Манчестерском колледже.

Читайте также: Думаете, ей живется легко? – Дональд Трамп рассказал об отношениях с Меланией

Американские СМИ сомневаются, что эта счастливая картинка, предложенная обществу, является правдивой. Так как в начале марта супруги переживали не легкие времена, а Дональд Трамп даже оскорблял первую леди в разговоре с журналистами.

Однако Мелания Трамп активно опровергает все слухи, опубликовав счастливое семейное фото с мужем. Пара позирует на балконе Белого дома на фоне заснеженного двора. Первая леди одета в стильное пальто черного цвета и кожаные рукавицы. Роскошная прическа и улыбка к лицу Мелании Трамп. Президент США, одетый в классический костюм и пальто, тоже счастливо улыбается в камеру.

Приветствие из Белого дома,
– подписала фото Мелания Трамп.

Greetings from @whitehouse

Допис, поширений First Lady Melania Trump (@flotus)

Кроме этого, первая леди показала снимок, на котором открывается невероятный вид на резиденцию Президента. Отметим, что Белый дом роскошно выглядит в снежную погоду.

Snow day ️ @whitehouse

Допис, поширений First Lady Melania Trump (@flotus)

Теги: LifeStyle Новости США Дональд Трамп Меланья Трамп
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук