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Мелания Трамп показала роскошное платье на официальном мероприятии: фото

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Мелания Трамп
Мелания Трамп / Getty images

Первая леди Мелания Трамп стала своеобразной "иконой" стиля в США. Жена Дональда Трампа поражает своим нарядом на каждом публичном выходе. Исключением не стал и поход в театр: там экс-модель поразила всех элегантным платьем.

Роскошная Мелания Трамп не перестает радовать общественность новыми стильными выходами. Жена Президента США примеряет как обыденные вещи, так и элегантные платья. Стоит отметить, что все образы первой леди отличались стилем и изяществом.

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Недавняя официальная встреча в знаменитом театре Форда, в Вашингтоне, не стала исключением. Мелания Трамп пришла в роскошном вечернем платье черного цвета с бело-серым верхом. Идеальная укладка волос и макияж завершили утонченный образ первой леди.

Известно, что в помещении театра состоялся концерт, посвященный творчеству 16-го Президента США Авраама Линкольна. Во время мероприятия Мелания Трамп вручила именные премии двоим американцам.

Спасибо театру Форда и талантливым исполнителям, которые выступили на специальном вечере, посвященном искусству и наследию бывшего Президента Линкольна,
– написала Мелания Трамп в социальной сети. 

 

Теги: LifeStyle Меланья Трамп
Источник: 24 Канал
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