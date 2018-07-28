Мелания Трамп продемонстрировала летний образ в Белом доме: волшебные фото

Мелания Трамп потрясла новым летним образом. Первая леди США показала белый look перед официальной поездкой с Президентом Дональдом Трампом.

Роскошная Мелания Трамп завоевала себе звание одной из самых стильных женщин мира. Это и неудивительно, ведь каждый ее выход, даже обычный, поражает элегантностью и изысканностью.

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Исключением не стала и прогулка первой леди США с Дональдом Трампом перед поездкой в ​​Нью-Джерси. Мелания Трамп засветила перед фотографами летний белый look. Супруга Президента прошлась газоном Белого дома в светлых приталенных брюках и рубашке. Однотонный образ она разбавила яркими аксессуарами: желтыми туфлями на каблуках, сумкой с желтыми вставками от Burberry и солнцезащитными очками.

Допис, поширений Melania Trump ️ (@melaniatrumplovers) 28 Лип 2018 р. о 1:27 PDT

Стоит отметить, что Мелания Трамп, как всегда, выглядела роскошно. Первая леди, которая в прошлом была моделью, с легкостью прошлась на каблуках по газону, что в очередной раз удивило журналистов.

Допис, поширений Melania Trump (@elegant_melania) 27 Лип 2018 р. о 2:38 PDT

Допис, поширений First Lady Melania Trump (@ladymelaniatrump) 27 Лип 2018 р. о 9:22 PDT