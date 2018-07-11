Мелания Трамп учла ошибку своего пикантного образа: детали
Первая леди США Мелания Трамп учится на своих ошибках. Это она доказала, когда надела нижнее белье под приталенный кашемировый топ.
Мелания Трамп очаровала новым образом в Белом доме. Первая леди США надела красное боди и светлую юбку-миди от Martin Grant. Стильный образ супруга Президента дополнила обувью на каблуках.
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В сети заметили, что очаровательная Мелания учла свою прошлогоднюю ошибку. Тогда первая леди отказалась от белья и предстала перед общественностью в достаточно пикантном образе.
Мелания Трамп надела боди без белья
Источник: 24 Канал
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