Мелания Трамп удивила нарядом на важной бизнес-встрече: фото

В штате Нью-Джерси Дональд Трамп со своей семьей провели официальную встречу. Но не так речь Президента привлекла внимание гостей, как яркий образ первой леди Мелании.

Не только в Белом доме Дональд Трамп проводит официальные встречи. Недавний прием Президент США организовал в своем гольф-клубе, расположенном в Бедминстере, в штате Нью-Джерси. На встречу Дональд Трамп пригласил американских бизнес-лидеров, которых очаровал не только роскошный обед, но и первая леди США.

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Это был замечательный вечер, который я вместе с Президентом провела с бизнес-лидерами различных отраслей промышленности. Спасибо всем, кто был участниками мероприятия,

– скромно написала первая леди.

Допис, поширений First Lady Melania Trump (@flotus) 8 Сер 2018 р. о 11:39 PDT

Мелания Трамп встречала гостей мероприятия в ярком летнем платье от Monique Lhuillier. Стоимость наряда составляет около 550 долларов, что удивило журналистов западных СМИ. Кроме этого, как оказалось, яркий наряд первая леди уже успела засветить во время поездки в Огайо в 2017 году.

Допис, поширений Melania Trump (@melaniatrump.style) 8 Сер 2018 р. о 12:12 PDT

Не только это привлекло немалое внимание СМИ. Волшебная Мелания сделала достаточно яркий макияж и подчеркнула свой загар.

Допис, поширений Melania Trump (@elegant_melania) 8 Сер 2018 р. о 7:14 PDT

Допис, поширений First Lady Melania Trump (@alwaysmelania) 7 Сер 2018 р. о 7:41 PDT

Допис, поширений Melania Trump (@elegant_melania) 7 Сер 2018 р. о 9:31 PDT

Допис, поширений First Lady Melania Trump (@melaniavogue) 8 Сер 2018 р. о 3:58 PDT

Стоит отметить, что на встрече также присутствовали дочь Дональда Трампа Иванка с ее мужем Джаредом Кушнером.