Мелания Трамп в белоснежном костюме посетила детский госпиталь: фото

Очаровательная Мелания Трамп посетила детскую больницу в штате Огайо. Супруга Президента США подобрала роскошный белый костюм, которым очаровала всех участников мероприятия.

Первая леди США является своеобразным эталоном стиля. В СМИ предполагали, что на Меланию Трамп работают десятки стилистов, которые умело подбирают одежду для каждой официальной поездки с главой Белого дома. Сама же экс-модель не комментирует слухи, однако не перестает поражать всех безупречным видом на публичных мероприятиях.

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24 августа Мелания Трамп сопровождала Президента США во время его визита в город Колумбус, штат Огайо. Вместе с Дональдом Трампом она наведалась в детский госпиталь, который является одним из крупнейших лечебных центров США.

Замечательный визит в Национальный детский госпиталь. Спасибо большой команде врачей, исследователей и бережному персоналу, которые ежедневно работают для выполнения важной миссии,

– поделилась впечатлениями Мелания Трамп.

Для встречи с медиками и тяжелобольными детьми первая леди надела белый костюм – юбку и пиджак. К летней одежде Мелания Трамп подобрала черную рубашку и белые туфли на каблуках. Стильные очки и идеальная прическа завершили образ жены Президента.

Допис, поширений First Lady Melania Trump (@flotus) 24 Сер 2018 р. о 7:19 PDT

Допис, поширений First Lady Melania Trump (@alwaysmelania) 24 Сер 2018 р. о 7:02 PDT

Допис, поширений Melania Trump (@melaniatrump.style) 24 Сер 2018 р. о 3:10 PDT

Допис, поширений First Lady Melania Trump (@alwaysmelania) 24 Сер 2018 р. о 1:20 PDT

Допис, поширений First Lady Melania Trump (@alwaysmelania) 24 Сер 2018 р. о 1:21 PDT

Кроме беседы с медиками, Дональд и Мелания Трамп пообщались с маленькими пациентами госпиталя и приняли участие в разрисовывании картинок.

Допис, поширений President Donald J. Trump (@realdonaldtrump) 24 Сер 2018 р. о 8:45 PDT