Мелания Трамп в элегантном образе осудила социальные сети: подробности

Первая леди США Мелания Трамп выступила на саммите с речью о борьбе с кибербуллингом, который произошел в городе Роквилл, штат Мэриленд.

Мелания Трамп появилась в бледно-голубой блузке с бантом Chloe и костюме от Michael Kors. Образ первая леди США дополнила туфлями на каблуках.

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В своей речи Мелания обратила внимание на то, что социальные сети могут приносить как пользу, так и вред.

"Многие дети знают о преимуществах и ловушках социальных сетей больше, чем некоторые взрослые. Но нам все еще нужно сделать все возможное, чтобы предоставить им информацию и инструменты для успешной и безопасной работы с сетью", – отметила жена Дональда Трампа.



Мелания Трамп



Мелания Трамп

Что такое кибербуллинг?

Умышленные оскорбления, угрозы, диффамации и сообщения другим данных, компрометирующих с помощью современных средств коммуникации, как правило, в течение длительного периода времени.