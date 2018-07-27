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Мелания Трамп в роскошном платье начала подготовку к Рождеству: фото

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Мелания Трамп начала подготовку к Рождеству
Мелания Трамп начала подготовку к Рождеству

Первая леди США Мелания Трамп продолжает трудиться в Белом доме. Жена Президента показала, как она работает над подготовкой к Рождеству.

Несмотря на то, что за окном лето, вдохновленная Мелания Трамп начала грандиозную подготовку к одному из важнейших религиозных праздников США – Рождества. Рабочий процесс первая леди показала на странице в Instagram.

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Уже планирую нынешнее Рождество в Белом доме. Впереди еще очень много работы, но надеюсь, что всем понравится наше праздничное оформление,
– поделилась новостью Мелания Трамп.

Одетая в элегантное и эффектное платье красного цвета первая леди обсудила праздничный декор со своим помощником. На снимке видно, что перед Меланией Трамп расставлены игрушки и другие атрибуты рождественских праздников. Роскошная жена Президента тщательно рассматривает украшения и принимает решение относительно выбора декора.

 

Стоит отметить, что в 2017 году Мелания Трамп тоже организовала пышное празднование Рождества в Белом доме. Тогда первая леди украсила замечательную елку, которую эксперты назвали одной из лучших, что были в резиденции Президента. Кроме этого, волшебная Мелания символично назвала убранство Белого дома "Данью традициям", так как в каждой комнате были элементы праздничного декора, которые подбирали предыдущие первые леди. Этим она не только продемонстрировала единство со всеми руководителями страны, но и с уважением показала атмосферу празднования Рождества в разные годы.

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Новости США Меланья Трамп
Источник: 24 Канал
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