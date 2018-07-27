Мелания Трамп в роскошном платье начала подготовку к Рождеству: фото
Первая леди США Мелания Трамп продолжает трудиться в Белом доме. Жена Президента показала, как она работает над подготовкой к Рождеству.
Несмотря на то, что за окном лето, вдохновленная Мелания Трамп начала грандиозную подготовку к одному из важнейших религиозных праздников США – Рождества. Рабочий процесс первая леди показала на странице в Instagram.
Читайте также: Стильная Мелания Трамп в полосатой рубашке-платье отправилась в поездку с мужем: фото
Уже планирую нынешнее Рождество в Белом доме. Впереди еще очень много работы, но надеюсь, что всем понравится наше праздничное оформление,
– поделилась новостью Мелания Трамп.
Одетая в элегантное и эффектное платье красного цвета первая леди обсудила праздничный декор со своим помощником. На снимке видно, что перед Меланией Трамп расставлены игрушки и другие атрибуты рождественских праздников. Роскошная жена Президента тщательно рассматривает украшения и принимает решение относительно выбора декора.
Стоит отметить, что в 2017 году Мелания Трамп тоже организовала пышное празднование Рождества в Белом доме. Тогда первая леди украсила замечательную елку, которую эксперты назвали одной из лучших, что были в резиденции Президента. Кроме этого, волшебная Мелания символично назвала убранство Белого дома "Данью традициям", так как в каждой комнате были элементы праздничного декора, которые подбирали предыдущие первые леди. Этим она не только продемонстрировала единство со всеми руководителями страны, но и с уважением показала атмосферу празднования Рождества в разные годы.