Мелания Трамп в роскошном платье посетила детскую больницу: фото

Первая леди США Мелания Трамп посетила детскую больницу Вандербильта в Нэшвилле, штат Теннесси. Супруга президента США Дональда Трампа общалась и играла с детьми в клинике.

Мелания Трамп сообщила об этом на своей странице в Instagram.

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Накануне Мелания заявляла о начале программы помощи детям "Будь лучшим" ("Be best"). Она направлена на развитие здорового образа жизни, правильного использования соцсетей и на борьбу со злоупотреблением опиоидами.

Так, 48-летняя первая леди США посетила детей в больнице Вандербильта 24 июля.

Для поездки Мелания Трамп надела принтованное миди-платье Jil Sander с широким белым поясом, который делает акцент на ее талии.

К платью первая леди США выбрала белые туфли на каблуках Christian Louboutin и черные массивные очки.

Допис, поширений Melania Trump (@melaniatrump.style) 25 Лип 2018 р. о 12:19 PDT

Интересно, что это платье Мелания надела на выход во второй раз. Впервые женщина надела его 2017 году на саммите Большой двадцатки в немецком городе Гамбурге.