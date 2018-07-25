Мелания Трамп в роскошном платье посетила детскую больницу: фото
Первая леди США Мелания Трамп посетила детскую больницу Вандербильта в Нэшвилле, штат Теннесси. Супруга президента США Дональда Трампа общалась и играла с детьми в клинике.
Мелания Трамп сообщила об этом на своей странице в Instagram.
Читайте также: Стильная Мелания Трамп в полосатой рубашке-платье отправилась в поездку с мужем: фото
Накануне Мелания заявляла о начале программы помощи детям "Будь лучшим" ("Be best"). Она направлена на развитие здорового образа жизни, правильного использования соцсетей и на борьбу со злоупотреблением опиоидами.
Так, 48-летняя первая леди США посетила детей в больнице Вандербильта 24 июля.
Для поездки Мелания Трамп надела принтованное миди-платье Jil Sander с широким белым поясом, который делает акцент на ее талии.
К платью первая леди США выбрала белые туфли на каблуках Christian Louboutin и черные массивные очки.
Интересно, что это платье Мелания надела на выход во второй раз. Впервые женщина надела его 2017 году на саммите Большой двадцатки в немецком городе Гамбурге.
Выбор редакции
-
В Киеве сильный дождь повалил рекламные щиты и затопил подземные переходы: фото и видеосегодня, 17:59
-
Инициативы Кремля по новому "референдуму" не удовлетворяют ни Украину, ни США, – экспертсегодня, 16:59
-
Наезд Hummer'а на девочку в Киеве: отец задержанного обнародовал их версию событийсегодня, 16:16