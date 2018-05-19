Мелания Трамп вернулась в Белый дом после операции

Первая леди США Мелания Трамп вернулась в субботу, 19 мая, утром в Белый дом после прохождения хирургического вмешательства.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Мелании Трамп.

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Первая леди вернулась к себе в Белый дом утром. Она отдыхает в комфортных условиях и остается в приподнятом настроении,

– говорится в сообщении.

Также в источнике выражается благодарность всем, кто поддерживал первую леди США в период ее пребывания в больнице. Представители Мелании Трамп за это время получили "тысячи звонков и электронных писем" с пожеланиями для нее.

Напомним, первая леди Соединенных Штатов Америки Мелания Трамп попала в больницу. 48-летняя жена американского лидера перенесла операцию на почках и проходила реабилитацию. Президент США Дональд Трамп отметил, что процедура прошла успешно.

Что такое эмболизация? Это погружение в сосуд специального тела, которое останавливает поступление крови. Эта процедура применяется для подавления неоперабельных опухолей, а также для прекращения внутренних кровотечений.