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Мелания Трамп впервые после операции появилась на официальном мероприятии: фото

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Мелания Трамп появилась на официальном мероприятии
Мелания Трамп появилась на официальном мероприятии / Фото из свободных источников

Пока западные СМИ предполагали, что у Мелании Трамп плохое самочувствие после операции, первая леди впервые за 3 недели реабилитации появилась на официальном мероприятии. Как всегда, жена Президента США выглядела роскошно, демонстрируя изысканные наряды.

Как известно, 15 мая Мелания Трамп попала в больницу. Первая леди, которая имеет значительную поддержку среди американцев, перенесла операцию на почках и проходила курс реабилитации. Дональд Трамп заверил, что процедура прошла успешно, поэтому первая леди вернулась в Белый дом, где исполняет свои обязанности.

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Однако то, что Мелания Трамп не появлялась на публике начало тревожить взволнованных сторонников президентской семьи. В СМИ даже предполагали, что операция прошла с осложнениями, или же первая леди не имеет желания возвращаться к своему мужу. Все эти слухи развеяла сама Мелания Трамп, которая сопровождала Президента США на официальном мероприятии, посвященном военнослужащим, которые погибли на войне.

Я с Президентом имела честь посетить мероприятие, посвященное нашим погибшим героям. Спасибо родственникам, которые присоединились ко Дню памяти,
– отметила Мелания Трамп.

Официальное мероприятие в Белом доме

Встреча состоялась в Белом доме. На мероприятие пригласили членов семей погибших военных. Вероятно Дональд Трамп решил оградить американцев, потерявших родственников, от излишнего внимания СМИ, поэтому мероприятие провели без журналистов.

Одновременно на Instagram-странице первой леди появились фото с официального приема. На кадрах видно, что Мелания Трамп выбрала черное платье и элегантные туфли на каблуках. Наряд подходил к официальному мероприятию и подчеркнул роскошную фигуру жены Президента.


Мелания Трамп впервые появилась на официальном мероприятии после операции


Прелестная Мелания Трамп в Белом доме

Теги: LifeStyle Новости США Меланья Трамп
Источник: 24 Канал
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