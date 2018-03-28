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Мелания Трамп впервые прокомментировала громкий секс-скандал мужа

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Мелания Трамп о секс-скандале
Мелания Трамп о секс-скандале / Getty images

Супруга действующего Президента США Дональда Трампа – Мелания – через своего представителя сделала заявление по поводу секс-скандала с участием ее мужа. Первая леди отметила, что совместно с главой государства воспитывает сына, который не должен пострадать от резонансных слухов.

Как известно, порноактриса Стефани Клиффорд, более известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс, прошла проверку на полиграфе. Эксперты подтвердили, что женщина рассказала правду об интимной связи с Дональдом Трампом, которая произошла 12 лет назад.

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К этому времени жена Президента не комментировала этой позорной ситуации, однако решила обратиться к прессе с просьбой не использовать имя ее 12-летнего сына Бэррона в какой-либо публикации, поскольку подросток может получить психологическую травму. Представитель Мелании Трамп в Белом доме Стефани Гришем опубликовала соответствующее заявление в Twitter.

Я знаю, что средства массовой информации спекулируют, используя сплетни, но хотела бы напомнить всем этим людям о ребенке, имя которого не должно фигурировать в подобных новостях,
– написала Стефани Гришем.

Обращение Мелании Трамп было опубликовано после того, как Стефани Клиффорд рассказала детали интимных отношений с Президентом США. Чтобы защитить сына от громкой информации, в разгар секс-скандала первая леди вместе с Берроном решила уехать в семейный отель во Флориде. Дональд Трамп навещал своих родных, однако через день вернулся обратно в Вашингтон.

Теги: LifeStyle Дональд Трамп Новости США Секс-скандал Меланья Трамп
Источник: 24 Канал
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