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Мелания Трамп вручила американкам награды Women of Courage Awards: яркие фото, видео

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Первая леди США в очередной раз удивила ярким стильным образом на официальном событии. Так, Мелания Трамп приняла участие в награждении женщин в рамках премии Women of Courage Awards.

Официальное мероприятие состоялось в Государственном департаменте США. Мелания Трамп вручила знаковые награды десяткам женщин, которые проявили мужество и силу при выполнении своих обязанностей. В частности, премии получили адвокат из Казахстана, которая защищает в суде жертв насилия, и афганистанский режиссер, который борется за права женщин в стране.

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Смелые женщины, которых мы награждаем сегодня, являются настоящими героинями. Мужество – это качество, которое необходимо миру. Именно это отличает героев от обычных людей,
– отметила Мелания Трамп во время выступления.

Эффектный наряд первой леди привлек внимание всех участников церемонии. Мелания Трамп выбрала трендовый костюм с удлиненным пиджаком. Официальный наряд жена Президента США дополнила желтой кофтой, которая очень подходила ей, и туфлями на каблуках. Идеальная прическа и макияж добавили легкости образу Мелании Трамп.

Теги: LifeStyle Новости США Фотоновости Награды Меланья Трамп
Источник: 24 Канал
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