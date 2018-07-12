Мелания Трамп выбрала роскошные платья для саммита НАТО: очаровательные фото
Прелестная Мелания сопровождает президента Дональда Трампа во время саммита НАТО, который проходит в Брюсселе. Первая леди выбрала для важного мероприятия роскошные наряды, которыми уже покорила участников встречи.
Высокопоставленные чиновники 29 стран мира наведались в столицу Бельгии, где открылся ежегодный саммит НАТО. Пока президенты и премьер-министры обсуждали важные вопросы безопасности, первые леди отправились на светское мероприятие, где ошеломили журналистов стильными "луками". Мелания Трамп, как всегда, тщательно подобрала образ, поразив всех стройной фигурой и роскошным нарядом.
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Для посещения музыкальной академии в Ватерлоо, неподалеку от Брюсселя, жена президента США надела темно-синее платье от Calvin Klein, стоимость которого достигает 2,5 тысячи долларов. К платью очаровательная Мелания подобрала белые туфли на каблуке от знаменитого бренда Christian Louboutin. Волнистые волосы и безупречный макияж завершили "лук" первой леди.
Уже в конце дня Мелания Трамп в очередной раз очаровала всех роскошным платьем. Первая леди пришла на торжественный ужин в Музее искусства и истории, что в брюссельском парке Пятидесятилетия, в удивительном платье-миди белого цвета. Мелания выбрала платье из коллекции Elie Saab. В пышном наряде и на каблуках жена Дональда Трампа счастливо сопровождала его на ужине. Супруги держалось за руки и демонстрировали семейную идиллию.