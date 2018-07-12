Мелания Трамп засветила элегантное платье в Лондоне: фото

Первая леди США Мелания Трамп не успела насладиться посещением Брюсселя, как совместно с Президентом отправилась в Великобританию с официальной поездкой. Там волшебная американка засветила стильное платье.

Мелания Трамп добросовестно выполняет работу первой леди. Она сопровождает Президента США во время важной официальной поездки в Европу. Супружество Трампов уже посетило саммит НАТО и успело нанести запланированный визит в Лондон.

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Как и в Бельгии, волшебная Мелания поразила своим невероятным и элегантным стилем. Первая леди выбрала приталенное светло-серое платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. К платью Мелания Трамп подобрала тонкий ремешок красного цвета и обувь на каблуках.

Допис, поширений Melania Trump (@melaniatrump.style) 12 Лип 2018 р. о 8:30 PDT

Допис, поширений BBC News (@bbcnews) 12 Лип 2018 р. о 9:01 PDT

Допис, поширений Francisco Campelo (@colunadocampelooficial) 12 Лип 2018 р. о 9:14 PDT

Допис, поширений First Lady Melania Trump (@alwaysmelania) 12 Лип 2018 р. о 9:28 PDT

Допис, поширений ABC World News Tonight (@abcworldnewstonight) 12 Лип 2018 р. о 6:58 PDT

Стоит отметить, что это первый официальный визит Дональда Трампа в Великобританию в качестве президента. Поэтому за 4 дня американское супружество примет участие в ряде мероприятий, организованных по случаю их приезда. В частности, политик встретится с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и королевой Елизаветой II.