Мелания Трамп засветила элегантное платье в Лондоне: фото
Первая леди США Мелания Трамп не успела насладиться посещением Брюсселя, как совместно с Президентом отправилась в Великобританию с официальной поездкой. Там волшебная американка засветила стильное платье.
Мелания Трамп добросовестно выполняет работу первой леди. Она сопровождает Президента США во время важной официальной поездки в Европу. Супружество Трампов уже посетило саммит НАТО и успело нанести запланированный визит в Лондон.
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Как и в Бельгии, волшебная Мелания поразила своим невероятным и элегантным стилем. Первая леди выбрала приталенное светло-серое платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. К платью Мелания Трамп подобрала тонкий ремешок красного цвета и обувь на каблуках.
Стоит отметить, что это первый официальный визит Дональда Трампа в Великобританию в качестве президента. Поэтому за 4 дня американское супружество примет участие в ряде мероприятий, организованных по случаю их приезда. В частности, политик встретится с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и королевой Елизаветой II.