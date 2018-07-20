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Мелания Трамп засветила стильный костюм на встрече со студентами: волшебные фото

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Мелания Трамп
Мелания Трамп / Фото из открытых источников

Роскошная Мелания Трамп поразила общественность новым образом на встрече со студентами. Первая леди США даже в брючных костюмах выглядит роскошно.

За несколько лет президентства Дональда Трампа его очаровательная жена Мелания покорила весь мир. Женщина умело подбирает одежду на каждое торжественное или официальное событие и доказывает, что классические вещи выглядят не устарело, а наоборот – стильно.

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В который раз она это подчеркнула на очередной встрече. Первая леди приняла участие в обсуждении вопроса цифровых технологий и кибербезопасности, где появилась в стильном клетчатом костюме. К наряду она подобрала черный топ и обувь на каблуках. Стоит отметить, что первая леди выглядела молодежно и роскошно одновременно.

 

 

 

После конфуза Трампа на пресс-конференции представители Белого дома все больше стремятся показать, что кибербезопасность США – одна из самых актуальных проблем, которую пытается решить президентская семья. Так, 19 июля Иванка Трамп выступила на телевидении с речью об образовательной программе, где подчеркнула большую важность развития кибербезопасности. А сегодня, 20 июля, Мелания Трамп посетила Microsoft IPC и пообщалась с талантливыми студентами, которые работают над новыми разработками антихакерских программ.

Теги: LifeStyle Меланья Трамп
Источник: 24 Канал
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