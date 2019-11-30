17:22
30 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОЩАДБАНК ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      22:03, 29 ноября
      Вєсті.UA
      19:35, 29 ноября
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Киева
      ОЩАДБАНК ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Мелкая кража и миллионные убытки: что говорят в Ощадбанке о ночном взрыве в отделении

      176 Читати новину українською
      Разрушенное отделение Сбербанка / Анастасия Крымова, 24 канал

      Столичное отделение Сбербанка, которое взорвали в ночь на 30 ноября на Русановке, фактически полностью разрушено. Сила взрыва вырвала окна и двери. Злоумышленники закачали в банкомат большое количество газа и взорвали его.

      Их не остановило то, что отделение банка расположено в жилом доме, в густонаселенном спальном районе. Чудом, обошлось без жертв. О подробностях ночной атаки на своей фейсбук-странице рассказал председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

      Ночью взорвали отделение Ощадбанка в Киеве: все, что известно

      Отделение Ощада в столице на улице Энтузиастов практически полностью разрушено. Меры безопасности усилили. Работаем с правоохранителями. Цена украденного – почти 250 тысяч гривен. Цена разрушенного – миллионы. Еще считаем,
      – отметил он.

      Пышный называет инцидент "трагедией для Ощада", поскольку злоумышленники взорвали современное отделение банка, на открытие которого ушли немалые усилия и инвестиции.

      По мнению руководителя Ощадбанка, злоумышленники заслуживают максимального наказания.

       

      Голодомор в Украине: что известно о журналисте Гарете Джонсе, который написал о жутком геноциде
      сегодня
      4076
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Ограбления Деньги Ощадбанк Новости Киева
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:00 Письмо из Луганска: семьи распадались из-за войны
      Ольга Черненко 385
      сегодня , 14:31 Чому на лаві підсудних найуспішніший мер країни, а не кримінальник Труханов?
      Блог Соцмережі 2027
      сегодня , 12:00 Що почитати в останній день осені: 7 кращих книг листопада
      Книги для гурманів 293
      сегодня , 10:01 Алименты вам не шутки: новации в законодательстве
      48175
      сегодня , 09:40 Стартует новый сезон по биатлону: все, что нужно знать
      Михайло Гема 275
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук