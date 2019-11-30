Мелкая кража и миллионные убытки: что говорят в Ощадбанке о ночном взрыве в отделении

Столичное отделение Сбербанка, которое взорвали в ночь на 30 ноября на Русановке, фактически полностью разрушено. Сила взрыва вырвала окна и двери. Злоумышленники закачали в банкомат большое количество газа и взорвали его.

Их не остановило то, что отделение банка расположено в жилом доме, в густонаселенном спальном районе. Чудом, обошлось без жертв. О подробностях ночной атаки на своей фейсбук-странице рассказал председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

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Отделение Ощада в столице на улице Энтузиастов практически полностью разрушено. Меры безопасности усилили. Работаем с правоохранителями. Цена украденного – почти 250 тысяч гривен. Цена разрушенного – миллионы. Еще считаем,

– отметил он.

Пышный называет инцидент "трагедией для Ощада", поскольку злоумышленники взорвали современное отделение банка, на открытие которого ушли немалые усилия и инвестиции.

По мнению руководителя Ощадбанка, злоумышленники заслуживают максимального наказания.