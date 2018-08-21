Мелодия веков: в Киеве откроется вдохновляющая выставка "Моя Украина"

21 августа в столичной галерее Art ЦУМ состоится торжественное открытие выставки "Моя Украина" народного художника Украины Петра Сыпняка.

В экспозиции представлена серия живописных пейзажей, над которыми художник работает уже много лет и которые отражают красоту нашей страны. Выставка приурочена ко Дню Независимости Украины и продлится до 31 августа, вход для всех желающих свободный.

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Экспозиция "Моя Украина" – это энергетический колодец на всю жизнь. Это визуализация живописного села Прикарпатья, в котором родился Петр Cипняк, Карпаты и днепровские, николаевские, криворожские степи. Это львовские улицы и дома, храмы, созданные гениальными зодчими. Это история нашего народа, героическое прошлое, традиции, обычаи и ежедневный труд. Это прекрасная мелодия – мелодия веков, которая звучит в душе каждого украинца.



Петр Сыпняк "Сельский пейзаж"

Я счастлив открытию выставки "Моя Украина" в центре Киева, накануне такой важной даты для всех нас. Каждая из представленных картин была написана мной с любовью к нашей стране. Питаю надежду, что каждый посетитель вдохновится красотой Украины и почувствует гордость за нашу нацию, – говорит Сыпняк.

Кто такой Петр Сыпняк?

Украинский художник-живописец. Родился в 1959 году. Окончил Львовский государственный институт декоративно-прикладного искусства (сейчас Львовская Академия Искусств) в 1985 году. Член Союза художников Украины с 1989 года, член Клуба украинских художников (КУМ), народный художник Украины. Творчество художника составляет несколько тысяч работ и более 35 персональных выставок. Работы художника находятся в музеях Львова, Киева, Запорожья, Днепродзержинска и многочисленных частных коллекциях в Украине и за рубежом.



Петр Сыпняк "Чумаки"