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Притула прокомментировал выступления финалистов Нацотбора Евровидения-2018

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Сергей Притула про Нацотбор Евровидения 2018
Сергей Притула про Нацотбор Евровидения 2018 / Фото из свободных источников

Шоумен Сергей Притула, который был ведущим на Национальном отборе Евровидения-2018, высказал свое мнение о выступлениях участников. Как отметил знаменитый юморист, свой комментарий он опубликовал после всех возможных критиков.

По его словам, победа группы O'Torvald на предыдущем Нацотборе "спутала все карты больших и не очень игроков на рынке". Следовательно, чтобы все были довольны, схема должна была быть такой: MELOVIN поехал бы на Евровидение в 2017 году, а TAYANNA – в 2018-м.

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"Если совсем уж коротко, то ... MELOVIN должен был поехать еще в прошлом году. Песня у него тогда была, по моему скромному мнению, сильнее нынешней. Хотя номер в финале 2018 положил прошлогодний "на лопатки", – написал в Facebook Сергей Притула.

В то же время ведущий рассказал, что ему будет жаль, если TAYANNA после этого поражения прекратит бороться за выступление на следующих отборах конкурса. Сергей Притула подчеркнул, что у певицы ощутимый вокальный прогресс, поскольку в голосе звезды не были слышны недостатки, а песня была в разы лучше.

У Тани тоже, по сравнению с прошлым годом, тотальный прогресс: вокал не промахивался, "бэки" – роскошные, песня в разы лучше. Еще бы немного какой-то индивидуальную изюминку, никому язык не поворачивался бы сравнивать с Лободой – и было бы идеально,
– добавил Сергей Притула.

Кроме выступлений лидеров Нацотбора 2017 года, ведущий прокомментировал шоу других конкурсантов. В частности, он рассказал, что ребята из коллектива Kadnay уже известные для украницев, однако их музыка рассчитана на узкую аудиторию, чем у TAYANNA. В то же время группа обогнала певицу в зрительском голосовании, что свидетельствует о большой поддержке музыкантов.

Напомним, что в финале Нацотбора на Евровидение-2018 победил MELOVIN с песней Under The Ladder. После конкурса певица TAYANNА отметила, что не разочаровывается, а "идет творить дальше".

Теги: LifeStyle Евровидение-2018 Евровидение MELOVIN Сергей Притула
Источник: 24 Канал
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