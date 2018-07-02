MELOVIN озвучил Кракена из мультфильма "Монстры на каникулах – 3"

Украинский певец MELOVIN озвучил одного из персонажей популярного мультфильма "Монстры на каникулах – 3".

Об этом MELOVIN рассказал на своей странице в Instagram.

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"Монстры на каникулах - 3! Осьминог Кракен отныне поет моим голосом!" – прокомментировал снимок певец.

Премьера фильма в Украине запланирована на 12 июля.

Про что мультфильм "Монстры на каникулах – 3"?

Возмужавший и "полноценный" вампир внук Дракулы Деннис, его семья и монстры, которые у них гостят должны сорвать коварный план миллионера-скряги, который угрожает разрушить отель "Трансильвания" и построить на его месте собственный островной курорт. Граф Дракула вместе с семьей покидает свой мрачный замок-отель и отправляется в увлекательное путешествие. Неожиданно для всех он влюбляется в красавицу-капитана Эрику, которая ужасно не нравится его дочери. Кроме того, предком Эрики был знаменитый Ван Хелсинг – заклятый враг всех вампиров и монстров.