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Кто такой MELOVIN: что известно о финалисте Евровидения 2018 от Украины

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Кто такой MELOVIN: что известно о победителе Нацотбора Евровидение 2018 в Украине
Кто такой MELOVIN: что известно о победителе Нацотбора Евровидение 2018 в Украине / 24 Канал

На Евровидении 2018 Украину будет представлять 21-летний исполнитель из Одессы – MELOVIN (Константин Бочаров). Что известно об участнике Евровидения 2018 и имеет ли он шансы на победу – читайте дальше.

Эпатажный и загадочный певец MELOVIN от начала Нацотбора завоевал сердца миллионов поклонников. У молодого исполнителя уже даже была целая "армия" поклонников - меловиниаторов, которые во многом помогли победить ему Нацотбор. 10 мая MELOVIN выступит во втором полуфинале Евровидения-2018 под номером 18.

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Но кто же такой Melovin и откуда берутся истоки его музыкального творчества?

Биография MELOVINA

MELOVIN, или же Константин Бочаров, родился 11 апреля 1997 в Одессе в семье Николая и Валентины Бочаровых. Еще с детства парень интересовался творчеством и всегда принимал участие в различных постановках и концертах, которые сам неоднократно организовывал.


Констянтин Бочаров (MELOVIN​) в юности

Константин пробовал своей силы в музыкальной школе, которую, как ни странно, покинул, и отправился заниматься в театральную школу, которую успешно закончил. Как отмечал MELOVIN​, именно последняя школа дала ему возможность ценить каждую эмоцию.

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Относительно псевдонима, то как ранее рассказывал певец, его творческое имя MELOVIN является сочетанием имени всемирно известного дизайнера Маквина (который является его кумиром) и праздника Хэллоуина. Также творческий псевдоним Александра Маквина идет от названия его любимой группы Queen.


MELOVIN​– представитель Украины на Евровидении-2018 в Лиссабоне​

Певец достаточно требователен к себе и своему сценическому имени, поэтому часто просит СМИ и поклонников называть его только под псевдонимом MELOVIN и более того, просит ставить ударение правильно – на первый слог.

Melovin своих поклонников даже называет меловинаторами. Что интересно, он им даже посвятил татуировку с надписью "Brave. Love. Freedom.", Что переводится как "Смелость. Любовь. Свобода".

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Отличительной чертой его стиля является цветная линза в левом глазу. Как известно, ранее музыкант экспериментировал с цветом линзы, а затем остановился на бело-голубом варианте. По его словам, правый глаз у него остается настоящим, а левый является искусством.

В его дискографии насчитывается 11 песен, среди которых: "Ты, ты" (2016), "Не одинокая" (2016), "На взлёт" (2016), "Wonder" (2016), "Unbroken" (2017), "Hooligan" (2017), "Путь" (2017), "Мир в плену" (2017), "Face to face" (2017), "Play This Life" (2017) и "Under The Ladder" (2018).

Победа MELOVINA в "Х-факторе" 6 сезон

Вскоре после завершения школы он три раза участвовал в отборах на украинское вокальное шоу "Х-фактор", но ни разу не попадал на телевизионные кастинги. Только в 2015 году в 6 сезоне певческого шоу он наконец прошел к этапу прослушивания перед судьями и после исполнения песни "Без бою" группы "Океан Эльзы" еще тогдашний Костя Бочаров получил путевку в тренировочный лагерь.

Впоследствии певец появился в прямых эфирах шоу и даже дошел до суперфинала, в котором по результатам зрительского голосования стал победителем 6 сезона "Х-фактор".

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Победитель проекта Х-фактор 6 сезон MELOVIN: смотрите видео онлайн

 

Во время участия в шоу MELOVIN исполнял песни из репертуаров Стаса Шуринса, Тома Оделла, Адель, Джамалы, Валерия Меладзе, Юрия Юрченко и групп "Океан Эльзы", "Muse", "Pianoбой", "MBAND", "The Rasmus" и "Скрябин". Победа в проекте пошла ему только на пользу, – сразу же после шоу MELOVIN вместе с другими участниками шоу поехал в концертный тур по Украине.

Впоследствии его приглашали в качестве гостя на сцену 7 сезона "Х-фактор", в частности, MELOVIN выступил на гала-концерте 8 сезона "Х-фактор" с песней "Play this life".

Участие MELOVINA в Национальном отборе Евровидения-2017

В конца 2016 года юный исполнитель не побоялся и решил попробовать свои силы на Нацотборе Евровидения, чтобы иметь возможность представить Украину на Евровидении в Киеве. 17 января 2017 в списке полуфиналистов было объявлено его имя, что дало ему возможность выступить в полуфиналах отбора.

Согласно жеребьевке 18 февраля 2017 года певец выступил в третьем полуфинале, выполнив авторскую песню "Wonder". По результатам судейских и зрительских голосований, Константин попал в финал национального отбора, где снова получил максимальный балл от зрителей.

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Но в итоге MELOVIN занял третье место, уступив певице Tayanna и группе "O.Torvald", которые и представили Украину на 62-м песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве.

Нацотбор Евровидение-2017 MELOVIN –​ Wonder: смотреть видео онлайн​

 

Победа в Национальном отборе Евровидения-2018

До 15 января 2018 года представители Евровидения в Украине принимали заявки на участие в Национальном отборе Евровидения 2018. В этом году MELOVIN вдруг решился и отправился на конкурс, который по жребию команды Нацотбора Евровидение в Украине получил возможность выступать во втором полуфинале 17 февраля под номером "3" .

Певец в который раз получил благосклонность судей и зрителей и попал в тройку, которая прошла в финал отбора 24 февраля. Там MELOVIN выступил под номером "6", где и закрыл Нацотбор конкурса в Украине.

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По итогам общего голосования членов жюри и телезрителей, MELOVIN выбрали представителем Украины на 63-м песенном конкурсе Евровидение-2018 в Португалии с песней "Under The Ladder".

Нацотбор Евровидение-2018 MELOVIN Under The Ladder: смотреть видео онлайн​

 

В Лиссабоне MELOVIN выступил во втором полуфинал 10 мая. Своим хитом певец закрывал шоу. На момент проведения Евровидения в Лиссабоне исполнителю исполнится 21 год.

Шансы на победу MELOVINA на Евровидении 2018

Согласно результатам голосования MELOVIN попал в финал Евровидения 2018. Поэтому мы еще раз увидим его выступление уже 12 мая. Однако, вероятным победителем конкурса называют конкурсантку с Кипра – Элени Фурейра (Eleni Foureira).

Евровидение 2018 второй полуфинал: MELOVIN – Under The Ladder (смотрите видео выступления):

 

MELOVIN – "Under The Ladder": смотрите видео

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Евровидение 2018 Евровидение Музыка MELOVIN
Источник: 24 Канал
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Новости за 12 мая
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