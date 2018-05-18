MELOVIN подвел итоги Евровидения-2018

Представитель от Украины на Евровидении-2018 MELOVIN считает свое выступление на популярном песенном конкурсе Европы удачным, несмотря на такие низкие оценки со стороны жюри, а победительницу нынешнем форума Нетту Барзилай, представлявшую Израиль, музыкант назвал "молодцом".

Об этом он рассказал в комментарии ТСН.

Читайте также: "От Украины всегда ждут большего": Руслана рассказала, почему MELOVIN получил низкие оценки

"Что касается низких оценок, которые ставило жюри не только мне, но и другим исполнителям, то думаю, там совсем в другом заключается дело. Не столько в номере или постановке, песни. Но я не осуждаю жюри. Не понимаю, зачем махать кулаками после того как все закончилось", – подчеркнул певец.

По словам представителя от Украины на Евровидении-2018, он очень доволен результатом и рад, как Украина приняла его по прилету на родную землю.

"И это для меня настоящий праздник. А еще настоящий праздник, когда к тебе подходит Жан-Поль Готье и хвалит твою постановку, говорит, что это было невероятное шоу и, что ты – большой молодец. Вот это для меня – победа", – заметил уроженец Одессы.

Кроме того, MELOVIN прокомментировал выступление и победу представительницы от Израиля Нетти.

"Почему ей удалось? Потому что ей это было необходимо больше всего. И именно в этом году. Она – очень сильная, крутая девочка, с очень классной песней. Мы всей командой зажигали, когда она победила. Мы были очень довольны победой именно Израиля, именно Нетти. Она – молодец", – добавил исполнитель.

Напомним, финал Евровидения 2018 прошел ночью на 13 мая во Лиcабони (Португалия). Melovin – получил 130 баллов, заняв в таблице 17 место из 26 возможных. Всего Украина получила 119 баллов от зрителей и заняла 7 место по голосованию зрителей. Победу в конкурсе одержала представительница от Израиля Нетта Барзилай.