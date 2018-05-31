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MELOVIN похвастался новым домашним любимцем: фото

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MELOVIN завел собаку
MELOVIN завел собаку

Певец MELOVIN, который представлял Украину на песенном конкурсе Евровидение 2018, активно делится со своими поклонниками снимками со своих будней и гастролей. Недавно на его странице в Instagram появилось волшебное фото нового домашнего любимца.

После победы MELOVIN'а на Нацотборе и участия в Евровидении 2018, где певец занял 17 место, у молодого артиста начались насыщенные будни. Съемки, гастроли, интервью – кажется, у вокалиста не хватает времени на развлечения или личную жизнь. Однако, несмотря на насыщенный график, MELOVIN решил завести домашнего любимца – черного щенка.

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MELOVIN поделился с поклонниками первым снимком милой собаки. Кроме этого, певец рассказал, как назвал домашнего любимца.

Знакомьтесь, это моя собака Плутон. Я уже жду его знакомства с моим котом Цитрусом,
– написал певец.


Собака MELOVIN'а

Обе зверушки певца уже имеют немалую популярность в сети. MELOVIN создал страницы в Instagram двоих любимцев, добавив к кличкам кошки и собаки первую часть своего сценического псевдонима – "Mel". Более 16 тысяч пользователей сети следят за сообщениями звездного владельца домашних животных.

Напомним, что 12 мая в португальском Лиссабоне состоялся финал Евровидения 2018. В конкурсе за победу поборолись 26 вокалистов. Согласно результатам голосования, первенство одержала Нетта Барзилай из Израиля. В пятерку лучших также вошли представители Кипра, Австрии, Германии и Италии.

Не менее зажигательную песню представил певец MELOVIN, который открыл шоу эффектным выступлением. Артист не получил поддержки европейских жюри, однако по оценкам зрителей песня вокалиста попала в десятку лучших. По результатам голосования, MELOVIN занял 17 место.

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка мир животных MELOVIN
Источник: 24 Канал
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