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MELOVIN посетил португальский храм перед полуфиналом Евровидения: красноречивые фото

525 Читати новину українською
MELOVIN
MELOVIN / РБК

Талантливый певец MELOVIN, который в этом году будет представлять Украину на Евровидении-2018, перед вторым полуфиналом конкурса сходил в португальский храм. Вокалист помолился и поставил свечку за мир в государстве.

Об этом сообщает Ukr.Media.

Как известно, на Евровидении-2018 выступит певец MELOVIN. Вокалист прибыл в Португалию, где усиленно готовится к выступлению, которое состоится 10 мая. Украинец покажет эффектный номер с огнем.

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MELOVIN решил не нарушать христианских традиций и перед важным днем наведался в португальский храм в городе Фатима. Сделал он это в сопровождении делегации и посла Украины в Португалии Инны Огнивец. Певец помолился и поставил свечу в День памяти и примирения.

"Я думаю, что здесь очень важно быть всем, кто приезжает в Португалию, и особенно талантливому юноше, который завоевывает место в этом жизни своей тяжелой работой. Я думаю, что это место ему поможет, потому что каждый человек строит жизнь в зависимости от своей веры. Насколько он верит в то, что он делает, и насколько он обращается к Богу с Божьей поддержкой. Я думаю, что это символично, что именно сегодня он здесь", – отметила Инна Огнивец.

Отметим, что, по словам букмекеров, MELOVIN сможет пройти в финал Евровидения и побороться за победу. На конкурсе он представит зажигательную песню "Under The Ladder".

Песня замечательная. Это песня, которая запоминается. Смотрела, как выступал MELOVIN и как его воспринимала публика. Он умеет завоевывать симпатии, и я была поражена, когда он предложил аудитории спеть, и все начали петь эту песню. Поэтому я думаю, что он победит,
– добавила Инна Огнивец.

MELOVIN во время поездки в Фатиму

В то же время певец опубликовал сообщение, в котором известил, что готов к выступлению на португальской сцене Евровидения-2018. Боевой настрой MELOVIN'а поддержали его фанаты, которые отправились болеть за вокалиста. "Если ты готов, то мы точно готовы", "С нетерпением ждем выступления", "Успеха", – написали пользователи сети.

 

Готовий до шоу! Вже СЬОГОДНІ! Час біжить швидкоплинно! А Ви готові?

Допис, поширений MÉLOVIN (@melovin_official)

 

Кто такой MELOVIN:

 

Теги: Евровидение 2018 LifeStyle Евровидение Музыка MELOVIN
Источник: 24 Канал
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Новости за 10 мая
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