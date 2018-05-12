MELOVIN признался, боится ли он открывать Евровидение 2018

Певец MELOVIN, который представляет Украину на Евровидении 2018, выступит первым в финале конкурса. Вокалист откровенно рассказал, пугает ли его то, что он откроет международное вокальное соревнование.

Об этом сообщает ТСН.

Как известно, по результатам Нацотбора на Евровидении 2018 Украину будет представлять талантливый вокалист MELOVIN. Певец прошел в финал и первым выйдет на сцену в Лиссабоне, где представит зажигательную песню "Under The Ledder".

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По словам MELOVIN'а, его отнюдь не пугает и не смущает то, что он будет открывать финал престижного конкурса. Более того, вокалист считает, что это может повысить шансы на победу.

Я был очень рад, что вытащил именно первый номер. Я надеялся, что будет первый номер. Мне его поставили. Мы очень хотели открывать и закрывать (Евровидение, – ред.). Это конкурс, для конкурса очень хорошо выступать первым и последним. Середина – это очень сложная миссия для артиста. Первая тоже, но мне это нравится,

– признался MELOVIN.

Кроме этого, вокалист рассказал, что делает все для того, чтобы победить на Евровидении 2018. Настроиться ему очень помогает поддержка родителей. Сейчас MELOVIN усиленно готовится к выступлению на конкурсе, который состоится за считанные часы.

"Я очень хочу сделать все, чтобы была возможность снова провести Евровидение в Украине. Как получится – посмотрим. Для меня Евровидение – новый этап в жизни. Не хочу, чтобы он заканчивался как-то не очень хорошо для меня. Все равно хочется какого-то праздника, победы", – поделился вокалист.

Допис, поширений MÉLOVIN (@melovin_official) 11 Тра 2018 р. о 7:32 PDT

Напомним, что 12 мая состоится финал песенного конкурса Евровидение 2018. Украинские звезды активно поддерживают MELOVIN'а. В частности, Андрей Данилко записал забавное видеообращение, а Русалана готовится отправлять за украинца голоса.

Кто такой MELOVIN: