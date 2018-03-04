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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

MELOVIN признался, кого считает своим крупнейшим конкурентом

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MELOVIN
MELOVIN / Фото из открытых источников

Украинский певец, представитель Украины на Евровидении-2018 MELOVIN рассказал о своих отношениях с главной конкуренткой во время Нацотбора TAYANNA.

Об этом пишет издание УНИАН.

В частности, он рассказал, что нет конфликта с TAYANNA.

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"С TAYANNA мы всегда пересекались, мы всегда ставили друг другу какие-то вопросы, желали удачи. Нет конфликта между мной и TAYANNA. Есть конфликт между мной и кем-то там, чем-то, поэтому, возможно, кто-то меня считает конкурентом, кто завидует, другой еще что-то. Я не обращаю на это внимание", – сказал певец.

При этом на вопрос о том, кто является его крупнейшим конкурентом он ответил: "Главный конкурент – ты в зеркале".

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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