MELOVIN прокомментировал резонанс вокруг языкового вопроса на Евровидении-2018

Во время Евровидения-2018, которое прошло в португальском Лиссабоне представитель от Украины MELOVIN общался исключительно на украинском языке, что вызвало большой резонанс.

Как исполнитель рассказал в комментарии ТСН, говорить исключительно на украинском было его принципиальной позицией.

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"Относительно моего общения во время Евровидения исключительно на украинском языке, то, Вы знаете, в любом случае всем не угодишь. Да, была принципиальная позиция. Для меня было важно говорить именно на украинском языке в Португалии, когда представляешь свою страну", – подчеркнул представитель от Украины на Евровидении-2018.

По его словам, он учился в украинской школе и с родителями очень часто общается на украинском, правда с определенными элементами суржика.

"Но из-за того, что не хватает практики, общения, конечно, ты забываешь какие-то слова, а тем более, напомню, когда ты сидишь и тебя снимает очень много камер, конечно, трудно говорить на языке, которым ты не разговариваешь каждый день. Но украинский язык я знаю, и слава Богу", – добавил певец.

В то же время он рассказал, что учит украинский каждый день, потому что ему "необходимо".

"Мне очень хочется говорить на украинском. Я не вижу смысла брать специально репетитора. Все мы быстро учимся, впитываем как губки. Не вижу никакой проблемы. Я вообще считаю, что никто не говорит идеально на украинском языке", – добавил MELOVIN.

Также Константин прокомментировал свое общение с журналистами, в том числе и из России.

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"Насколько я знаю, российская пресса была на голубой дорожке. Но я не помню, чтобы она вообще ставила мне хоть какие-то вопросы. Так можно сказать, что я еще половину стран игнорировал", – отметил уроженец Одессы.