MELOVIN рассказал о политике на Евровидении
Представитель от Украины на Евровидении Константин Бочаров, более известный, как MELOVIN, считает, что этот песенный конкурс является гениальним, правда, без политических аспектов здесь не обходится.
Об этом музыкант заявил в комментарии ресурсу "Обозреватель".
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"Я не хочу никого обвинять и махать кулаками после драки. Но не буду отрицать, что на конкурсе присутствуют политические аспекты. Они влияют на то, какая страна кому какой балл отдает", – отметил исполнитель.
В то же время MELOVIN подчеркнул, что в целом это гениальный конкурс.
"Не знаю, почему все так драматизируют, что он – ошибочный... Так драматизируют, ну вроде вот прямо памятник еще надо поставить артисту, который там был. К черту памятники! Отличный конкурс, работаешь себе – работай! Пой, кайф! Отличное место, где всегда можно познакомиться с другими артистами и расширить свою аудиторию", – отметил Константин.
Также певец добавил, что на конкурсе, который прошел в Лиссабоне, ему удалось познакомиться с известным модельером Жаном Полем Готье.
Напомним, финал Евровидения 2018 прошел ночью на 13 мая в Лиcабоне (Португалия). Melovin – получил 130 баллов, заняв в таблице 17 место из 26 возможных. Всего Украина получила 119 баллов от зрителей и заняла 7 место по голосованию зрителей. Победу в конкурсе одержала представительница от Израиля Нетта Барзилай.