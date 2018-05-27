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MELOVIN рассказал о политике на Евровидении

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MELOVIN
MELOVIN / Соцсети

Представитель от Украины на Евровидении Константин Бочаров, более известный, как MELOVIN, считает, что этот песенный конкурс является гениальним, правда, без политических аспектов здесь не обходится.

Об этом музыкант заявил в комментарии ресурсу "Обозреватель".

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"Я не хочу никого обвинять и махать кулаками после драки. Но не буду отрицать, что на конкурсе присутствуют политические аспекты. Они влияют на то, какая страна кому какой балл отдает", – отметил исполнитель.

В то же время MELOVIN подчеркнул, что в целом это гениальный конкурс.

"Не знаю, почему все так драматизируют, что он – ошибочный... Так драматизируют, ну вроде вот прямо памятник еще надо поставить артисту, который там был. К черту памятники! Отличный конкурс, работаешь себе – работай! Пой, кайф! Отличное место, где всегда можно познакомиться с другими артистами и расширить свою аудиторию", – отметил Константин.

Также певец добавил, что на конкурсе, который прошел в Лиссабоне, ему удалось познакомиться с известным модельером Жаном Полем Готье.

Напомним, финал Евровидения 2018 прошел ночью на 13 мая в Лиcабоне (Португалия). Melovin – получил 130 баллов, заняв в таблице 17 место из 26 возможных. Всего Украина получила 119 баллов от зрителей и заняла 7 место по голосованию зрителей. Победу в конкурсе одержала представительница от Израиля Нетта Барзилай.

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Новости культуры Евровидение 2018 Евровидение MELOVIN Новости политики
Источник: 24 Канал
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