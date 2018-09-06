MELOVIN удивил неожиданной выходкой: видео

Певец MELOVIN, который представлял Украину на международном конкурсе "Евровидение 2018", удивил поклонников новым видео в его блоге. Молодой артист перед камерой попробовал перец чили.

Казалось бы, после того, как поклонники MELOVIN увидели, как артист делает пирсинг, ничто уже не сможет их удивить. Однако певцу все же удалось это сделать.

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MELOVIN перед камерой попробовал перец чили. Сначала артист не почувствовал эффекта от палящего плода и беззаботно продолжил его жевать. Однако через несколько секунд он не смог продолжать есть перец и быстро выплюнул его.

Такой неожиданной выходкой MELOVIN решил привлечь внимание к его концерту в Минске, который состоится 15 сентября. Певец продемонстрировал, что готов "задать жару" перед белорусскими поклонниками.