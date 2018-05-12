MELOVIN "укусил" ведущую Евровидения 2018: фото

Талантливый певец MELOVIN, который представляет Украину на Евровидении 2018, примерил мистический образ на конкурсе. Во время общения с ведущей шоу вокалист даже в шутку пытался укусить португальскую звезду.

По результатам Нацотбора, на Евровидении 2018 Украину представляет Константин Бочаров, более известный под сценическим псевдонимом MELOVIN. Певец первым вышел на сцену в Лиссабоне, где представил зажигательную песню "Under The Ledder".

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В начале выступления MELOVIN лежит в фортепиано, которое напоминает гроб. Из-за этого в Португалии артиста уже успели назвать "стильным вампиром". Во время интервью с телеведущей Евровидения 2018 украинец подтвердил этот образ, пытаясь укусить португальскую звезду.

Можно ли сказать, что у тебя есть чувство вампира?

– спросила ведущая.

MELOVIN согласился со словами португальской красавицы. Одними разговорами певец решил не ограничиваться, резко нагнулся и пытался укусить ведущую.



Евровидение 2018: MELOVIN едва не укусил португальскую ведущую

Ведущая Евровидения 2018 не ожидала этого, поэтому первые секунды смущенно сидела рядом с певцом и его переводчиком. А потом решила подставить шею для укуса MELOVIN'а.



Евровидение 2018: телеведущая наставила шею для укуса MELOVIN'a

Напомним, что 12 мая состоится финал песенного конкурса Евровидение 2018. Украинские звезды активно поддерживают MELOVIN'а. В частности, Андрей Данилко записал забавное видеообращение, а Руслана готовится отправлять за украинца голоса.