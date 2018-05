О чем поет MELOVIN: перевод песни Under The Ladder

На международном песенном конкурсе Евровидение-2018 Украину будет представлять исполнитель MELOVIN (настоящее имя Константин Бочаров). Певец исполнит песню "Under The Ladder". С песней "Under The Ladder" певец уже попал в финал, где споет 12 мая.

Предлагаем ознакомиться с полным текстом конкурсной песни на Евровидение-2018 "Under The Ladder", а также с ее переводом.

Читайте также: MELOVIN прошел в финал Евровидения 2018 - видео выступления во втором полуфинале

MELOVIN – "Under The Ladder": слова песни

Curtains down, I'm laughing at the trial

Help me to unravel

Tangle of my innocence inside

Faith's bout to be severed

(Oh oh oh oh) Won't get any better

(Oh oh oh oh) Walk under the ladder

Shout out just one reason what's this for

You can see that whatever the weather

That the wind's always there, always fair

(Oh oh oh) And it has always been now or never

The decision has got to be made

(Oh oh oh)

Desperate thoughts, your hope calls you a liar

Fear begins to revel

Nothing but your will sets you on fire

Fire lasts forever

(Oh oh oh oh) Can't get any better

(Oh oh oh oh) Dance under the ladder

If you dare, so what you're waiting for

You can see that whatever the weather

That the wind's always there, always fair

(Oh oh oh) And it has always been now or never

The decision has got to be made

(Oh oh oh)

Читайте также: Евровидение 2018: где смотреть финал конкурса

Евровидение 2018 второй полуфинал: MELOVIN - Under The Ladder (смотрите видео выступления):





MELOVIN – "Under The Ladder": перевод песни "Под лестницей"

Занавес опущен, я смеюсь над судом.

Помоги мне распутать

Узел моей внутренней невинности,

Вера вот-вот будет разорвана.

Уже не станет лучше.

Ходи под лестницей.

Прокричи хотя бы одну причину, для чего всё это

Видишь, несмотря на погоду

Всегда есть ветер, и он всегда попутный.

Во все времена было "сейчас или никогда",

И нужно сделать выбор.

Отчаянные мысли, твоя надежда зовет тебя лжецом.

Страх начинает пировать.

Ничто, кроме твоей воли, не зажжет тебя,

А огонь горит вечно.

Уже не станет лучше.

Танцуй под лестницей,

Если посмеешь, так чего же ты ждешь?

Видишь, несмотря на погоду

Всегда есть ветер, и он всегда попутный.

Во все времена было "сейчас или никогда"»,

И нужно сделать выбор.