Международный валютный фонд 11 июня опубликовал финансовый меморандум с Украиной. Речь идет об условиях программы фонда stand-by.

Меморандум, в частности, устанавливает требование своевременно проводить платежи по внешнему долгу. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на меморандум с МВФ.

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Какие обязательства взяла на себя Украина

Украина взяла на себя обязательства ограничить государственные гарантии в 2020 году 40 миллиардов гривен с последующим снижением этого показателя до 20 миллиардов гривен в 2021 году.

Докапитализация банков и Фонда гарантирования вкладов физических лиц не должна превышать 20 миллиардов гривен в 2020 и 2021 году.

Украина также обязалась не наращивать задолженность по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) и авансовые платежи по налогу на прибыль.

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