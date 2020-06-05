Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) планирует одобрить 18-месячную программу Stand-By для Украины на заседании 9 июня. Меморандум с Украиной обнародуют сразу после этого. Размер помощи для Украины составит 5 миллиардов долларов.

МВФ подтвердил намерение предоставить помощь Украине: что известно

Об этом на брифинге в Вашингтоне сказал представитель МВФ Джерри Райс. Расшифровка и видео его речи появились на официальном сайте Фонда.

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Райс, в частности, сообщил, что директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева разговаривала с Президентом Украины Владимиром Зеленским 29 мая.

По его словам, Георгиева поздравила Зеленского с выполнением предварительных условий по этой программе.

Заметим! Два последних требования МВФ, которые должна была выполнить Украина, – это принятие банковского или так называемого "антиколомоського" закона и открытие рынка земли. Ранее Украина выполнила еще 6 требований.

Он добавил, что стороны также обсудили:

влияние кризиса на украинский народ и экономику,

как МВФ может помочь.

Райс заявил, что обсужление условий программы может быть продлено до окончательного решения Совета директоров МВФ. Его ожидают 9 июня.

Представитель МВФ также напомнил об информационной открытости фонда. В то же время он заявил, что меморандум между Украиной и МВФ обнародуют на сайте фонда сразу же после одобрения программы.

Заметим, что с украинской стороны меморандум своими подписями должны одобрить:

президент,

премьер-министр,

глава Нацбанка,

министр финансов.

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Соглашение между Украиной и МВФ на 5 миллиардов: основное

21 мая Украина и МВФ окончательно договорились о новой программе кредитования stand-by arrangement (SBA). Это произошло буквально через несколько часов после подписания Зеленским "антиколомойського" закона о банках.

Что предусматривает эта программа

5 миллиардов долларов на 18 месяцев

деньги дадут Украине на поддержку бюджета и платежного баланса (подробнее читайте по этой ссылке).

1,9 миллиарда – первый транш, а второй должен поступить в четвертом квартале 2020 года.