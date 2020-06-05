Меморандум Украины и МВФ: Фонд подтвердил намерение оказать помощь в условиях кризиса
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) планирует одобрить 18-месячную программу Stand-By для Украины на заседании 9 июня. Меморандум с Украиной обнародуют сразу после этого. Размер помощи для Украины составит 5 миллиардов долларов.
МВФ подтвердил намерение предоставить помощь Украине: что известно
Об этом на брифинге в Вашингтоне сказал представитель МВФ Джерри Райс. Расшифровка и видео его речи появились на официальном сайте Фонда.
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Райс, в частности, сообщил, что директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева разговаривала с Президентом Украины Владимиром Зеленским 29 мая.
По его словам, Георгиева поздравила Зеленского с выполнением предварительных условий по этой программе.
Заметим! Два последних требования МВФ, которые должна была выполнить Украина, – это принятие банковского или так называемого "антиколомоського" закона и открытие рынка земли. Ранее Украина выполнила еще 6 требований.
Он добавил, что стороны также обсудили:
- влияние кризиса на украинский народ и экономику,
- как МВФ может помочь.
Райс заявил, что обсужление условий программы может быть продлено до окончательного решения Совета директоров МВФ. Его ожидают 9 июня.
Представитель МВФ также напомнил об информационной открытости фонда. В то же время он заявил, что меморандум между Украиной и МВФ обнародуют на сайте фонда сразу же после одобрения программы.
Заметим, что с украинской стороны меморандум своими подписями должны одобрить:
- президент,
- премьер-министр,
- глава Нацбанка,
- министр финансов.
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Соглашение между Украиной и МВФ на 5 миллиардов: основное
21 мая Украина и МВФ окончательно договорились о новой программе кредитования stand-by arrangement (SBA). Это произошло буквально через несколько часов после подписания Зеленским "антиколомойського" закона о банках.
Что предусматривает эта программа
- 5 миллиардов долларов на 18 месяцев
- деньги дадут Украине на поддержку бюджета и платежного баланса (подробнее читайте по этой ссылке).
- 1,9 миллиарда – первый транш, а второй должен поступить в четвертом квартале 2020 года.
Также МВФ и Украина обсуждают другую программу финансирования из-за кризисной ситуации – так называемую программу EFF. Она изначально предполагала 5,5 миллиарда долларов кредита. Затем говорилось о 8 миллиардах в течение трех лет, 5 из которых Украина получила бы до конца 2021 года.