Святослав Вакарчук заявил о сложении депутатского мандата. Во второй раз в жизни. Зеленский говорил, что хотел бы заболеть коронавирусом. Однако он здоров, а COVID-19 подтвердили у его жены. Старосамборская община похвасталась уничтожением здания. Ляшко и Тимошенко чаевничали из термоса.

24 канал собрал мемы на события этой недели в одном материале. Долистайте до конца и выберите самый смешной.

Вакарчук сдался без боя

Святослав Вакарчук складывает депутатский мандат и уходит из Рады. Все бы ничего, с кем не бывает: побыл в парламенте, не понравилось, всегда можно выйти. Однако с лидером "Океана Эльзы" это уже произошло во второй раз: в 2008 году он шел из Рады, избавляясь мандата от "Нашей Украины".

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Такая топ-тема в украинской политике дала большой стимул для творчества пользователям соцсетей. Львиная доля троллинга над Вакарчуком – использование цитат из какой-то из песен, кадры из клипов. В общем – смотрите, какие мемы вышли сами.

Святослав Вакарчук заявив, що планує випустити новий альбом "Я у Раді був". pic.twitter.com/TUz1Vz0sdz — Серый Кардинал (@slevo4kin) June 11, 2020

Святослав Вакарчук ушел из Верховной Рады pic.twitter.com/dJu85V0osm — Стрелок Сигарет (@streloksig) June 11, 2020



Прикол для тех, кто помнит клип "Там, де нас нема"

Слабосрав Вакарчук фсьйо ! Здався без бою! pic.twitter.com/0sDVyESje4 — Квазар Кустер (@flot_tot) June 12, 2020



"Я налию тобі, я налию собі винаааа"

Мемы создавали также не только со ссылкой на творчество Вакарчука. Тема настолько схолихнула соцсети, что собрать прямо все мемы об уходе Вакарчука в одном матерале бы не получилось.

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Два года в Раде из возможных 10



Владимир Зеленский вряд ли примет





Что теперь делать с такими билбордами на Львовщине?

Зеленский хотел заболеть, но COVID-19 у жены

В начале недели темой для приколов в соцсетях было выражение Зеленского о желании заболеть. В интервью "Украинской правде" он смело заявил, что хотел бы сам подцепить коронавирус, чтобы узнать, как это и чтобы "людям было легче".

Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Когда был у нас момент депрессии, мы собрались. Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально. Чтобы люди понимали – это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо,

– открыл секрет Зеленский.

Подробнее Зеленский хотел заразиться коронавирусом

Сети сразу же отреагировали и начали публиковать едкие мемы.

Зеленський заявив, що хотів захворіти на коронавірус, "щоб людям було легше", та у підсумку він вирішив, що "це перебір". Про це він повідомив під час поїздки в Хмельницьку область "Українській правді". pic.twitter.com/mgtRvYrt9I — KOKO (@KOKOLEG1) June 10, 2020

Но настоящий взрыв из реакций произошел, когда за несколько дней появилась информация о подтвержденном коронавирусе у жены Зеленского – Елены.

Alex Drone

Володимир Зеленський:

«Я хотів пройти цей етап, захворіти на коронавірус»

Олена Зеленська:

«Сьогодні я отримала позитивний результат тесту на коронавірус»

DIRECTED BY ROBERT B. WEIDE — Olya.zp (@rygihome) June 12, 2020

К тому же пользователи вспомнили о походе Зеленского в кафе в Хмельницком. За нарушение карантина тогда гаранта и всех, кто с ним посидел в кафе, оштрафовали на 17 тысяч гривен. Мемы об этом мы разбирали на прошлой неделе, посмотрите по ссылке.

Люди выдернули из контекста высказывание о "придерживались всех правил карантина" – и понеслись мемы.

Помните это обращение Зеленского к Вакарчуку, в далеком прошлом?

Зеленскей записав відеозвернення до дружини з приводу її захворювання на коронавірус..https://t.co/tUNS5W9EET pic.twitter.com/K4kAeScqLg — KiT__CC (@Helg_Wohl_CC) June 12, 2020

Между тем количество случаев коронавируса во всей стране растет. На этой неделе фиксировали рекорды – 88 новых заражений в сутки. И Зеленский высказался о том, что хотел бы знать причину такого роста. Соцсети не ожидали с ответом.

Тимошенко и Ляшко (тот, что Олег) чаевничали

Неожиданную пару за чаепитием запечатлели на фото очевидцы. На террасе ресторана "Китайский привет" наблюдали Олега Ляшко и Юлию Тимошенко. Такое рандеву пользователи сетей не могли обойти вниманием и "натворили" мемов.

Кто-то обратил внимание на китайский термос а-ля "маркер успешной семьи в советские времена".

На цьому фото Тимошенко і Ляшко п'ють чай, нічого особливого, окрім того, що чайна церемонія з дешевого китайського термоса об'ємом 3 л. pic.twitter.com/s6zPgqy3ep — GRIANDR (@Bezvodivka) June 11, 2020



​Мем о бабуле, которая звонит в полицию, еще долго будет в тренде



Как и мемы об интервью Гордона

Ремонты по-старосамборски

В селе Созань Старосамборского района Львовской области капитально отремонтировали фасад здания местного психоневрологического интерната. И настолько капитально, что от первоначального и аутентичного вида не осталось и следа.

Подробнее Скандал на Львовщине: австрийское здание отремонтировали так, что оно потеряло аутентичность

Однако городские власти такими строительными решениями загордились и опубликовали коллаж в стиле "до-после". Это и положило начало скандала и мемам в частности.

Лучшие мемы недели собраны в одном видео – смотрите материал журналистов 24 канала