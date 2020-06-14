Мемы недели: Вакарчук уходит, Зеленская болеет, а президент здоров, чаепитие с Тимошенко
Святослав Вакарчук заявил о сложении депутатского мандата. Во второй раз в жизни. Зеленский говорил, что хотел бы заболеть коронавирусом. Однако он здоров, а COVID-19 подтвердили у его жены. Старосамборская община похвасталась уничтожением здания. Ляшко и Тимошенко чаевничали из термоса.
24 канал собрал мемы на события этой недели в одном материале. Долистайте до конца и выберите самый смешной.
Вакарчук сдался без боя
Святослав Вакарчук складывает депутатский мандат и уходит из Рады. Все бы ничего, с кем не бывает: побыл в парламенте, не понравилось, всегда можно выйти. Однако с лидером "Океана Эльзы" это уже произошло во второй раз: в 2008 году он шел из Рады, избавляясь мандата от "Нашей Украины".
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Такая топ-тема в украинской политике дала большой стимул для творчества пользователям соцсетей. Львиная доля троллинга над Вакарчуком – использование цитат из какой-то из песен, кадры из клипов. В общем – смотрите, какие мемы вышли сами.
Прикол для тех, кто помнит клип "Там, де нас нема"
"Я налию тобі, я налию собі винаааа"
Мемы создавали также не только со ссылкой на творчество Вакарчука. Тема настолько схолихнула соцсети, что собрать прямо все мемы об уходе Вакарчука в одном матерале бы не получилось.
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Два года в Раде из возможных 10
Владимир Зеленский вряд ли примет
Что теперь делать с такими билбордами на Львовщине?
Зеленский хотел заболеть, но COVID-19 у жены
В начале недели темой для приколов в соцсетях было выражение Зеленского о желании заболеть. В интервью "Украинской правде" он смело заявил, что хотел бы сам подцепить коронавирус, чтобы узнать, как это и чтобы "людям было легче".
Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Когда был у нас момент депрессии, мы собрались. Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально. Чтобы люди понимали – это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо,
– открыл секрет Зеленский.
Подробнее Зеленский хотел заразиться коронавирусом
Сети сразу же отреагировали и начали публиковать едкие мемы.
Но настоящий взрыв из реакций произошел, когда за несколько дней появилась информация о подтвержденном коронавирусе у жены Зеленского – Елены.
К тому же пользователи вспомнили о походе Зеленского в кафе в Хмельницком. За нарушение карантина тогда гаранта и всех, кто с ним посидел в кафе, оштрафовали на 17 тысяч гривен. Мемы об этом мы разбирали на прошлой неделе, посмотрите по ссылке.
Люди выдернули из контекста высказывание о "придерживались всех правил карантина" – и понеслись мемы.
Помните это обращение Зеленского к Вакарчуку, в далеком прошлом?
Между тем количество случаев коронавируса во всей стране растет. На этой неделе фиксировали рекорды – 88 новых заражений в сутки. И Зеленский высказался о том, что хотел бы знать причину такого роста. Соцсети не ожидали с ответом.
Тимошенко и Ляшко (тот, что Олег) чаевничали
Неожиданную пару за чаепитием запечатлели на фото очевидцы. На террасе ресторана "Китайский привет" наблюдали Олега Ляшко и Юлию Тимошенко. Такое рандеву пользователи сетей не могли обойти вниманием и "натворили" мемов.
Кто-то обратил внимание на китайский термос а-ля "маркер успешной семьи в советские времена".
Мем о бабуле, которая звонит в полицию, еще долго будет в тренде
Как и мемы об интервью Гордона
Ремонты по-старосамборски
В селе Созань Старосамборского района Львовской области капитально отремонтировали фасад здания местного психоневрологического интерната. И настолько капитально, что от первоначального и аутентичного вида не осталось и следа.
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Однако городские власти такими строительными решениями загордились и опубликовали коллаж в стиле "до-после". Это и положило начало скандала и мемам в частности.
Лучшие мемы недели собраны в одном видео – смотрите материал журналистов 24 канала