Мендель: Нельзя говорить о снятии блокады, пока на оккупированных землях Донбасса рублевая зона

Об экономической блокаде оккупированных территорий украинского Донбасса сейчас активно говорят в обществе и СМИ. И разговоры о снятии блокады не являются "предательством", ведь говорится об этом только при выполнении определенных условий. В частности – уничтожение рублевой зоны и возвращение "национализированных" предприятий. Такую позицию озвучила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Почему тема экономической блокады оккупированных территорий Донбасса сейчас актуальна и как ею манипулируют? О видении Администрации президента ответа на этот вопрос рассказала в эфире телепрограммы "Право на власть" в ночь на 7 июня пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

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Мендель напомнила, что в 2017 году ввели ограничения на торговлю украинских предприятий с предприятиями, расположенными на временно оккупированной территории. И произошло это по нескольким причинам: "Из них главные – это то, что там появилась рублевая зона, и то, что произошла так называемая "национализация" – когда отобрали и частные, и государственные предприятия, и обычную частную собственность у людей, которые там жили".

И, собственно, мы не можем прямо сейчас говорить о снятии этих ограничений (экономической блокады – 24 канал), если не будут выполнены условия. Если не будет снята рублевая зона и не будет отменена эта псевдонационализация,

– отметила Мендель.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского пояснила, что в минском процессе предусмотрены шаги, которые должна сделать Украина, и шаги, которые обязательно должна сделать Россия. Об этом говорилось и на переговорах президента Украины с европейскими лидерами в Брюсселе.

Что такое "экономическая блокада оккупированного Донбасса"?Понятие "блокада оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей" или "блокада ОРДЛО" возникло в 2016 году. Говорится о мерах, направленных на временное полное прекращение транспортного сообщения между государством Украина и временно оккупированной Россией и контролируемой пророссийскими боевиками территории Донецкой и Луганской областей.



С 26 декабря 2016 года до 15 марта 2017 года мероприятия осуществлялись в формате общественной акции, которая, в общем, получила неоднозначную оценку в обществе. С 15 марта 2017 года после принятия решения СНБО о прекращении транспортного сообщения между Украиной и ОРДЛО мероприятия вышли на государственный уровень

При этом Мендель подчеркнула, что команде Зеленского "очень жаль, что какие-то партии пытаются получить политическую выгоду для себя перед выборами в парламент" манипуляциями вокруг такой темы как война.

Здесь у нас нет противоречивости. Ни у власти, которая была пять лет и не смогла ничего сделать, ни у власти, которая пришла и собирается что-то сделать. У нас одинаковые "красные линии",

– сказала Юлия Мендель.

И подытожила: "Нельзя говорить о том, что будет изменена территориальная целостность Украины. Крым – это Украина. Донбасс – это Украина. Это – красные линии. И Владимир Зеленский об этом заявлял на протяжении всей кампании".