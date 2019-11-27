Мендель раскрыла размер своей зарплаты

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала, что на своей должности получает зарплату в размере 25 тысяч гривен, а иногда чуть больше.

"Ну как 25... Там 15, потом какие-то вот надбавки: за язык, за диссертацию, за еще что-то... И потом я летаю, и там, типа, 100-200 долларов, вот где-то так", – сказала Мендель в интервью "Vласть vs Vлащенко".

К теме: Юлия Мендель: У меня бедная семья, в 90-х мы голодали

Заметим, что в июне зарплата Мендель составила почти 16 тысяч гривен в месяц, свидетельствуют данные тогдашней Администрации Президента. Такую сумму оклада для этой должности правительство установило еще в 2017 году.

Что известно о Юлии Мендель?Образование получила в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Имеет научную степень кандидата филологических наук. Работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интере". Писала для украинского Forbes и американского Politico. Несколько лет сотрудничала с The New York Times.

Во время пребывания на посту пресс-секретаря президента Мендель несколько раз попадала в скандалы с журналистами: