Мендель раскрыла размер своей зарплаты
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала, что на своей должности получает зарплату в размере 25 тысяч гривен, а иногда чуть больше.
"Ну как 25... Там 15, потом какие-то вот надбавки: за язык, за диссертацию, за еще что-то... И потом я летаю, и там, типа, 100-200 долларов, вот где-то так", – сказала Мендель в интервью "Vласть vs Vлащенко".
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Заметим, что в июне зарплата Мендель составила почти 16 тысяч гривен в месяц, свидетельствуют данные тогдашней Администрации Президента. Такую сумму оклада для этой должности правительство установило еще в 2017 году.
Что известно о Юлии Мендель?Образование получила в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Имеет научную степень кандидата филологических наук. Работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интере". Писала для украинского Forbes и американского Politico. Несколько лет сотрудничала с The New York Times.
Во время пребывания на посту пресс-секретаря президента Мендель несколько раз попадала в скандалы с журналистами:
- Самым известным из них стал тот, когда Мендель оттолкнула от президента журналиста программы "Схемы" Сергея Андрушко. Мендель после этого отвергала все обвинения в неэтичном поведении и жаловалась на травлю.
- Впоследствии журналист "Радио Свобода" Кристофер Миллер рассказал, что 13 сентября на форуме YES Мендель "схватила его за правую руку и начала тянуть".
- Журналистка издания "Левый берег" Наталья Шимкив рассказала, что Мендель оттолкнула ее от ограничительной линии в аэропорту "Борисполь", когда возвращались украинские моряки и политзаключенные.
- А 12 октября во время 14-часового пресс-марафона Зеленского Мендель оттолкнула журналистку издания "Апостроф" Юлию Забелину.