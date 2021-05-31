Зокрема, Вигівський розповів, що після прогулянки йому пропонують взяти віник і лопату та прибрати. Коли політв'язень відмовляється, адже поклявся, що палець об палець не вдарить у ворожій країні, йому записують нове порушення.

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Вигівський наголосив: він навіть не має права говорити телефоном, щоб почути голоси рідних. Бранець Кремля переконаний, що його тримають в одиночній камері замкнутим від усього світу за негласною вказівкою ФСБ. Там хочуть, щоб Вигівський "швидше з глузду з'їхав".

Політв'язень нагадав, що його катували, щоб вирвати зізнання.

Мене били кілька днів на Луб'янці, а потім почалося щось взагалі неймовірне. Вивезли в ліс, поставили на коліна, наділи мішок на голову і почали стріляти, як би імітуючи розстріл. Я змушений був підписати (зізнання, – 24 канал),

– розповів Вигівський.

Бранець Кремля зізнався, що тоді він ще дорожив своїм життям. Сподівався, що його звільнять, обміняють. Водночас наразі Вигівський вже збайдужів до майбутнього. За словами чоловіка, в ув'язненні минули його найкращі роки.

"Мене катували на Луб'янці, мене навіть розстрілювали, я все пройшов, мене цим не здивуєш. Я 5 років сиджу в бетонному підвалі. Я вже нічого не боюся і нічого не чекаю від життя. І, чесно вам скажу, у мене виникають суїцидальні думки. Я не буду тут сидіти до 2025 року", – зізнався бранець Кремля.

На волю Вигівський передав слова: "або мене звільнять, або я піду на Батьківщину "небесним експресом".

Ув'язнення Вигівського: головне

Бранець Кремля Валентин Вигівський вже 7 років перебуває у незаконному ув'язненні.

Політв'язень не має доступу до преси, радіо або телебачення.

Спілкуватися з рідними телефоном йому також заборонено. Вигівський може надсилати листи на волю, однак лише тоді, коли не перебуває у штрафному ізоляторі.

Бранець Кремля страждає від болю у спині, однак жодної медичної допомоги йому не надають.

Навіть список продуктів, які можна передати Вигівському, є дуже обмеженим.

Зверніть увагу! Вигівського схопили у Криму ще у 2014 році. Туди чоловік поїхав лише на день. Однак українця звинуватили у шпигунстві та засудили до 11 років ув'язнення.