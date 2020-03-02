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      Менеджер дома: что известно о новой профессии

      - Читати новину українською

      На рынке труда появилась новая профессия – менеджер дома. Это является альтернативой ЖЭКу, так как чиновник отвечает за дом, приводит его в порядок. Какие обязанности у менеджеров дома, где их обучают и сколько стоят их услуги – читайте в материале 24 канала.

      За один год многоквартирный дом в Киеве стал одним из самых безопасных в столице. Им руководит не ОСМД, а сертифицированный менеджер-управляющий Николай Болдарев.

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      Мужчина отметил, что движение в лифте их дома осуществляется исключительно с помощью индивидуальных ключей. Специальная программа их идентифицирует, и после того можно подняться или спуститься на любой этаж.


      Специальная система, по которой работают лифты в доме

      Николай Болдырев назвал главные задачи менеджера дома:

      • административная работа, связанная с организацией работы ОСМД;
      • контроль персонала;
      • качество услуг;
      • инженерная работа.


      Николай Болдарев

      Управляющий является одновременно и юристом, и экономистом. Для Украины – это новая профессия.

      Если он глава ОСМД – это управление ОСМД, а если управитель, то это уже оказание услуг по управлению, и там есть определенные условия: для этого им нужен сертификат,
      – объяснила президент "Экспертной Межотраслевой Ассоциации Украины" Ольга Максименко.

      Будущих домовых менеджеров обучают в крупных городах страны: Киеве, Львове или Одессе. Курс длится в течение нескольких недель. Учиться приходят не только опытные коммунальщики. Среди студентов немало тех, кто решил сменить профессию.

      Жители смогут выбрать такого менеджера, независимо от того есть ли при доме ОСМД.

      Управляющий должен подписать договор на управление с уполномоченным лицом совладельцев. Это лицо уполномочено контролировать действия управляющего по выполнению текущего договора,
      – рассказал эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук.

      Оплата труда зависит от объема проделанной работы. По словам управителя дома Николая Болдарева, оплата может составлять от 15 до 35 тысяч гривен, в зависимости от размера дома и задач, поставленных перед работником.

      Сейчас на рынке труда таких сертифицированных управляющих – 500. Впрочем, эксперты отметили, что их может быть больше, ведь это является хорошей альтернативой старым ЖЭКам.

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      Автор: Виктория Кутьина
      Теги: Новости Украины ОСМД Новости Киева
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